BMW X7 : restylage pour la plus grosse BMW

Le BMW X7 est le plus grand modèle de BMW actuellement dans la gamme. Lancé en mars 2019, il passe déjà par l’étape du restylage. Découverte de cette nouvelle version de l’armoire bavaroise.

Nouveau dessin aux codes BMW

BMW bouleverse dernièrement ses codes stylistiques en les réinventant. Ce qui pousse ce X7 à se voir restylé au bout de 3 ans seulement de commercialisation afin de l’inscrire au mieux dans la gamme actuelle.

Pour la première fois, ce X7 est équipé de blocs optiques à deux niveaux, les leds de la partie haute servent aux fonctions de feux de position, feux de jour et indicateurs de changement de direction. Tandis que les feux de route et de croisement sont disposés dans la partie basse des optiques.

Il reçoit également une nouvelle calandre encore plus imposante. Celle du X7 pré-restylage avait fait vivement parler avant d’être dépassé par la taille sur les nouvelles productions bavaroises. Pour le millésime 2022 du SUV, elle s’illumine avec un effet chute d’eau, présentée ici avec la fonction « Iconic Glow » est proposée de série sur le BMW X7 M60i xDrive et en option sur le BMW X7 xDrive40d.

À l’arrière les blocs optiques deviennent plus fins avec un effet en relief. Entre eux se trouve une baguette chromée qui bénéficie d’un habillage en verre.

Il est possible de configurer son BMW X7 avec le pack M qui apporte des éléments de sportivité au grand BMW. La teinte Marina Bay Blue M est proposée seulement sur le modèle BMW M. Le nuancier s’enrichit également de la teinte Sparkling Copper Grey métallisé. De série le X7 est chaussé en 20 pouces, la version M60i xDrive à droit d’office à des jantes de 21 pouces mais si cela est trop petit à votre goût, il est possible de le monter en 23 pouces ! ENORME.

Habitacle première classe

Évidemment vu son gabarit, l’habitacle du BMW X7 n’est pas exigu. Cela aussi sur la troisième rangée de sièges. Il peut donc être configuré en 7 places mais si vous désirez encore plus de confort, la seconde rangée peut être remplacée par deux sièges individuels faisant de ce X7 un 6 places. À l’avant sont fournis en série les sièges conforts chauffants.

Le tableau de bord de ce X7 est nouveau avec de fines buses d’aération et son bandeau d’éclairage d’ambiance inclus de série dans sa partie inférieure, il dispose de l’affichage BMW Curved Display.

La dotation de série est complète avec climatisation automatique quatre zones, le toit en verre panoramique et le système audio hi-fi, un volant Sport en cuir avec palettes de changement de rapports et d’un socle de recharge sans fil pour les smartphones. Parmi le catalogue d’options, il est possible de choisir le toit en verre panoramique Sky Lounge avec éclairage LED, le système audio Bowers & Wilkins Diamond Surround, les sièges avant massants mais aussi les sièges arrière chauffants ainsi que le volant et les accoudoirs avants. Tout semble fait pour donner au conducteur un sentiment de confort accru.

Nouvelles mécaniques avec hybridation légère

BMW avait annoncé sauver le V8 dans sa gamme et cela s’illustre encore avec le X7. En effet, le M60i xDrive est équipé d’un 8 cylindres 4,4l « TwinPower Turbo » développant 530 ch, pour un couple maximal de 750 Nm. De quoi déplacer dignement le X7.

Pour ceux dont une telle motorisation ne suscite pas un réel besoin, une version diesel est disponible xDrive40d avec un 6 cylindres cher à la firme. Il développe 352 ch et un couple de 700 Nm, pouvant être augmenté à 720 Nm avec le système d’hybridation légère.

Pour ces deux mécaniques, une hybridation légère est implantée par un alterno-demarreur intégré sur la transmission. Il permet d’offrir 12 ch/9 kW supplémentaire. La boîte de vitesses est pour les deux motorisations une StepTronic Sport avec 8 rapports qui distribue la puissance aux 4 roues motrices.

Reglages chassis revus

De série, le X7 dispose de suspensions pneumatiques adaptatives associées de série à des amortisseurs à pilotage électronique pour allier sportivité et confort, les deux maîtres mots de ce SUV. La dotation de série du BMW X7 M60i xDrive comprend la direction lntegral Active Steering et le système Executive Drive avec fonction de stabilisation active du roulis. Une technologie qui peut être configurée en option sur la version xDrive40d.

Prix

Ce beau bébé qu’est le X7 à des prix débutant juste au dessus des 100 000€. La version xDrive40d est disponible à partir de 101 900 € et la version la plus sulfureuse BMW X7 M60i, à partir de 133 500 €. À noter qu’il existe une troisième motorisation essence non disponible en France.

À ces tarifs, il faudra ajouter le malus écologique et le malus au poids qui devraient fortement faire gonfler le prix de ce X7 en raison de forte émission de CO2 (M60i : 278 – 303 g/km, xDrive40d : 200 – 230 g/km) et un poids largement supérieur à 1800kg.