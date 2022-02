Alfa Romeo Tonale: Le SUV de la renaissance pour Alfa ?

Après une longue période de plusieurs teasers, l’Alfa Romeo Tonale s’est enfin révélé au grand jour. On découvre ensemble ce nouveau SUV italien

Plastique Italienne

Italien, ça saute aux yeux dans son design. Il est sensuel en reprenant les codes chers à la marque italienne, la calandre, le dessin des feux, les jantes téléphone, il sera reconnu comme une Alfa et nul doute qu’il ne passera pas inaperçu. Les phares avant ont un design qui sert la technologie. En effet, ils adoptent la fonction « Adaptive Driving Beam » qui ajuste en permanence le faisceau des feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite, ainsi que la technologie anti-éblouissement « Glare-Free High Beam Segmented Technology ». Un troisième module, activé automatiquement en courbe, contribue à un meilleur éclairage latéral. Du côté des dimensions le Tonale mesure 4m53 de long, 1m84 de large et seulement 1m60 de haut.

L’intérieur reprend des caractéristiques connues des Alfa Romeo, l’essentiel des commandes sont orientés vers le conducteur. Les matériaux se veulent sportifs avec de l’aluminium, du cuir et de l’alcantara. Ce Tonale embarque de la technologie comme l’instrumentalisation de 12,3 pouces qui est entièrement digitale et dite « Cannocchiale » reprenant une typographie vintage. Les palettes de changement de vitesse sont en alu et volant sport semble être le même que dans les déjà connus Giulia et Stelvio. Sur la console centrale, on retrouve le sélecteur de mode de conduite DNA que l’on connaît chez la marque italienne.

Techno à foison

Du point de vue technologique, ce Tonale se veut innovant en étant la première voiture à introduire les NFT (Non-Fungible Token ou jeton non interchangeable) qui repose sur une technologie à l’enregistrement confidentiel et non modifiable des principales étapes de la vie d’un véhicule. Si le propriétaire l’accepte, la voiture enregistrera des données pouvant délivrer un certificat attestant du bon entretien de celle-ci. Alfa Romeo affirme que cela serait au bénéfice de la valeur résiduelle de la voiture car cette certification serait une source supplémentaire de crédibilité au moment de la revente du véhicule.

Ce SUV embarque Alexa, l’assistant vocal d’Amazon qui permettra notamment de déverrouiller à distance sa voiture pour en faire un lieu de livraison de colis par exemple. Il sera également possible depuis chez soi de suivre les mises à jour du véhicule ou encore de consulter le niveau de charge de la batterie et du carburant. Depuis son smartphone avec l’application « My Remote », il sera possible de gérer plusieurs fonctions du véhicule comme : l’ouverture/fermeture des portes, l’allumage des feux, l’emplacement de son véhicule, le contrôle du respect de certains paramètres par le conducteur tels la vitesse et la zone parcourue avec alerte en cas de dépassement. Il est également équipé du Wi-fi qui permettra à 8 appareils de se connecter en simultané. Tous ces équipements passeront par le système info divertissement sous Android de série, il fonctionne via une connexion 4G permettant sa mise à jour. Son écran de 10,25 pouces est tactile.

En ce qui concerne les aides à la conduite, cet Alfa Romeo Tonale adopte une conduite semi-autonome de niveau 2. Ce système permet le contrôle automatique de l’accélération, du freinage et du maintien dans la voie. Il dispose aussi du freinage autonome d’urgence qui sait reconnaître un piéton ou un cycliste afin d’éviter ou d’atténuer la collision. Il est également capable de détecter la fatigue du conducteur en analysant les mouvements de la voiture par le système « Drowsy Driver Detection ».

De 130 à 275 chevaux

Deux solutions de 130 chevaux sont disponibles, un diesel avec un moteur 1,6 développant 320nm de couple associé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Et une version hybride avec le moteur P2 de 48 volts associé à une boîte auto à double embrayage à 7 rapports. Ce moteur et cette boîte se retrouvent aussi sur la version hybride de 160 chevaux nommée Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo), c’est une exclusivité Alfa Romeo. Ainsi motorisé le Tonale peut rouler à faible vitesse en tout électrique

Enfin une version Hybride Rechargeable Q4 est disponible. Le moteur essence est un 1,3 litre qui s’occupe de la transmettre la puissance aux roues avant et un moteur électrique pour les roues arrière, cela en fait ainsi une quatre roues motrices. Le système dispose d’une batterie de 15,5 kWh et délivre une puissance totale de 275 ch. Motorisé de cette façon le Tonale est capable de faire le 0 à 100km/h en 6,2 secondes et dispose d’une autonomie électrique jusqu’à 80km en cycle urbain.

Ce nouveau SUV italien devrait etre disponible au mois de juin prochain.