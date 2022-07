ABT RS 3-R : Une Audi RS 3 encore plus puissante

L’Audi RS 3 a déjà été essayée deux fois sur Abcmoteur et l’équipe s’accorde à penser que les 400 chevaux sont amplement suffisants pour déplacer très rapidement cette berline compacte. Cependant, chez le préparateur ABT spécialisé en Audi, 400 chevaux ce n’était pas assez. Ils ont donc décidé d’en rajouter une petite poignée pour cette ABT RS3-R.

500 chevaux

Le moteur 5 cylindres 2,5 litres turbo passe à 500 chevaux en raison de la préparation ABT. Soit un rendement au litre de 200 chevaux, costaud ! De plus, le couple initialement basé à 500 Nm augmente pour arriver à 600 Nm. Plus de puissance améliore évidemment les capacités en termes d’accélération. Ainsi, cette ABT RS3-R est capable d’expédier le 0 à 100km/h en 3,4 secondes (3,9 secondes d’origine) et d’atteindre 300km/h en vitesse de pointe. Des chiffres qui égalent ceux d’une supercars d’une dizaine d’années.

Toutefois, ABT ne s’est pas contenté de donner plus de gouache à la RS 3. En effet, la partie châssis a également été retravaillée avec des ressorts plus fermes et des barres stabilisatrices sport. En option, il peut être commandé des amortisseurs réglables en hauteur ainsi qu’en rebond qui sont fabriqués en acier inoxydable.

Encore plus agressive

Afin d’avoir le look qui permet de reconnaître une RS3-R limité à seulement 200 exemplaires, ABT offre un kit carrosserie plus agressif à l’Audi RS 3. On y retrouve alors une lame avant, des coques de rétroviseurs, un diffuseur arrière et un aileron tous en fibre de carbone. Enfin les jantes sont maintenant de 20 pouces chaussées de pneus Goodyear Eagle F1 SuperSport.

En bref, cette nouvelle RS3-R d’ABT brouille encore un peu plus la limite entre la compacte super sportive qu’est la RS 3 et les catégories supérieures.