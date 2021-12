Nissan Nismo Z GT500, la nouvelle arme de Nismo en compétition

Quelques mois après le dévoilement de la nouvelle Nissan 400Z, Nismo annonce la version de la Z préparée pour courir en Super GT dans la catégorie GT500.

Nissan et les courses de production, ça devient une longue histoire. Présent en compétition depuis les années 70 avec un coupé Z la marque a remporté de nombreuses victoires en SCCA (SportsCars Club of America), puis en endurance dans les années 90 avec la 300ZX en IMSA et la 350Z en JGTC (Japan Gran Tourism Championship) dans les années 2000. Cette nouvelle Z remplacera la GTR GT500 en championnat.

Si elle garde des éléments stylistiques de la version de série, le kit carrosserie est lui bien loin de la version homologuée route. Cette Z de course se présente avec un kit très très large, beaucoup d’appendices aérodynamiques. On reconnait la 400Z mais celle-ci a pris beaucoup de stéroïdes et d’anabolisant, la comparaison tient d’un sportif du dimanche pour la version de série à un bodybuilder champion du monde pour cette version GT500. Tous ces éléments dans le but d’améliorer l’appui aéro de la voiture afin de lui donner la meilleure adhérence possible. Pour parfaire cet ensemble de performance, Nismo lui pose un immense aileron en col-de-cygne sur l’arrière.

Bien que la plastique reprend quelques éléments de style de la version de série, la mécanique de la version GT500 ne partage rien avec la 400Z. En effet, elle ne se voit plus doté du V6 bi-turbos mais d’un 4 cylindres 2,0L turbo développant 650 chevaux couplés à une boîte séquentielle à 6 rapports.

Cette nouvelle Nismo Z GT500 promet de belles batailles la saison prochaine sur le championnat japonais.