Lewis Hamilton vers un départ à la retraite ?

Deux semaines après le dénouement du championnat, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1 qui vient d’être privé d’un huitième titre au terme d’une saison et d’une ultime course rocambolesque, nous paraît toujours indécis.

15 jours de silence depuis le podium d’Abu Dhabi, Lewis Hamilton semble ne pas encore avoir digéré la conclusion de cette saison 2021 forte en rebondissement. C’est ce que confie Toto Wolf « Nos émotions fluctuent et surtout celles de Lewis. Il avait gagné le championnat du monde jusqu’au dernier tour, puis tout lui a été enlevé d’une seconde à l’autre. Bien sûr que vous perdez la foi parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu’il vient de se passer. »

De plus, ce silence s’accompagne d’un éloignement de son milieu professionnel, il a boycotté le gala de fin de saison organisé par la FIA et s’est désabonné de tous les comptes Instagram auxquelles il était abonné. On peut comprendre par cela qu’Hamilton semble vouloir prendre une autre direction que celle des paddocks de F1 pour l’avenir. Il faut aussi prendre en considération que son contrat arrive à terme et que pour l’instant nous n’avons pas connaissance d’une renégociation pour la saison 2022.

Certainement qu’avec ses 7 titres de champion du monde et après avoir égalé Schumacher, le Britannique de 37 ans a peut-être d’autres projets. Depuis quelque temps, le pilote a changé ses modes de consommation pour devenir plus respectueux de l’environnement en devenant végétalien, en vendant son Jet ou encore très récemment en se séparant de sa Pagani Zonda 760LH unique.

Néanmoins, nous espérons que Lewis Hamilton continuera de nous faire rêver que ce soit dans un baquet de monoplace, derrière un volant ou ailleurs.