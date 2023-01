Ken Block : le roi du gymkhana est décédé

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Ken Block, l’Américain de 55 ans est mort dans un accident de motoneige. Retour sur la carrière saisissante du virtuose de la glisse.

Bien que Ken Block fût un pilote de rallye ayant participé au championnat du monde WRC, ce n’est pas pour sa carrière dans cette discipline que le monde entier connaît le pilote. En effet, Ken Block s’est davantage illustré avec ses Gymkhanas toujours plus impressionnants. Ses vidéos de parcours enchaînant des glisses et des sauts millimétrés au volant de bolides surpuissants et préparés pour l’occasion sont devenues virales. On se rappelle tous de sa Subaru Impreza, Sa Ford Fiesta WRC ou encore sa Ford Mustang au sommet de Pike Peak ainsi que son Audi S1 sur le strip de Las Vegas.

Le pilote s’est aussi fait remarquer avec des apparitions dans les jeux vidéo Colin McRae Dirt 2 et 3, il venait donner des conseils aux joueurs pour mieux maîtriser la glisse et l’art du Gymkhana.

La terrible nouvelle a été annoncée par l’un de ses partenaires principaux, Hoonigan. Le communiqué annonce : « C’est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd’hui dans un accident de motoneige. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il va terriblement nous manquer. En cette période de deuil, veuillez respecter la vie privée de sa famille. »

À seulement 55 ans, la communauté automobile perd une figure emblématique qui restera dans la légende avec ses multiples exploits. Repose en paix champion.