F1 : Audi se lance

Si on vous parle d’Audi et du sport automobile vous penserez notamment aux courses d’endurance particulièrement aux 24 heures du Mans avec l’épopée TDI qui a remporté la mythique course en 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Vous pensez aussi au championnat du monde des rallyes avec l’emblématique Audi Quattro, premier véhicule à 4 roues motrices en rallye, devenu ensuite obligatoire pour remporter le championnat. Alors quand Audi annonce se lancer en F1, nous sommes en droit d’espérer un lancement étincelant. On vous explique cette annonce et comment cela doit se passer.

Une première

C’est une première pour la marque aux anneaux. En effet, son nom n’a jamais été présent dans la discipline reine du sport automobile, la F1. C’est alors en 2026 qu’Audi devrait arriver en F1 comme motoriste. Vous rêvez une F1 équipé d’un 5 cylindres turbo ? Vous risquez d’être déçu…

Au bénéfice du règlement

Si depuis 2014 les F1 sont hybrides, le règlement va évoluer en 2026 et va obliger les monoplaces à utiliser des carburants 100% durables et encore plus électriques car les motorisations électriques seront aussi puissantes que les motorisations thermiques. Pour Audi ce nouveau règlement constitue « une condition préalable à l’entrée d’Audi dans la compétition. »

Et l’endurance ?

Audi devrait vraisemblablement privilégier le F1 qui est une discipline qui attire plus, notamment chez les jeunes. Le constructeur allemand préfère alors se lancer en F1. Il devrait être rejoint par son cousin Porsche qui est lui aussi attendu en F1.