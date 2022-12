ZFE : les francais sont-ils au courant ?

Depuis 2015, certaines villes françaises sont soumises à des réglementations concernant la circulation des véhicules dans les centres-villes. Cette réglementation nommée ZFE exclue les voitures trop polluante mais les Français sont-ils au courant ? Une étude montre que les Français ne savent pas vraiment ce que c’est.

Qu’est-ce qu’une ZFE ?

Une ZFE est une zone, s’étendant généralement à une ville, qui permet d’exclure la voiture des véhicules jugés trop polluants. Cette exclusion passe par la vignette crit’air, les imprudents s’aventurant avec une voiture interdite s’exposent à une amende. Mais les Français sont-ils au courant de cette interdiction ? Avec l’élargissement à 43 communes en 2025, les amendes risquent de pleuvoir.

Les Français savent-ils ce qu’est une ZFE ?

Une étude de Roole montre que les Français ne sont pas réellement au courant de ce qu’est une ZFE. En effet, 56% avouent ne pas savoir ce que c’est parmi le panel de 1000 personnes. Au contraire, seulement 13% savent exactement à quoi elle correspond.

Les ZFE sont plutôt mal vues en France par le panel. Le plus gros problème est le coût du changement de véhicules qui représente une contrainte pour 74% des votants. De plus 33%, seulement, des sondés déclarent disposer d’une borne de recharge chez eux ou sur leur lieu de travail. Il y a donc des contraintes non négligeables ne permettant pas aux Français de changer rapidement de voiture pour répondre aux exigences des ZFE.