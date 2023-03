ZFE : des sénateurs remettent en cause la mesure

Les ZFE (zones à faibles émissions) sont restrictives pour les véhicules anciens. Cependant tout le monde ne roule pas en voiture ancienne par choix mais plutôt par obligation car le coût du changement d’un véhicule est toujours élevé surtout pour une voiture récente. Avant que les ZFE deviennent un problème social majeur, des sénateurs tirent la sonnette d’alarme.

Ne pas faire des Zones à faibles émissions (ZFE) des zones à forte exclusion !

C’est le titre d’un communiqué du Sénat transmis à la presse et il est assez explicite pour montrer tout l’enjeu qu’il y a autour des ZFE.

Manque de communication et de pédagogie sur la mesure, insuffisance de l’offre alternative aux véhicules thermiques, risque de creusement des inégalités sociales voire de fractures territoriales, absence de moyens de contrôle : autant d’angles morts qui cristallisent les tensions et font de cette mesure une « bombe sociale à retardement ». Indépendamment de leur appartenance politique, de nombreux élus locaux et nationaux élèvent la voix et dénoncent la très faible acceptabilité de cette mesure.

On remarque donc que les sénateurs alarment sur la communication mauvaise autour des ZFE et le risque d’exclusion sociale qu’elles comportent face au coût du changement d’un véhicule. En effet, il va bientôt falloir changer son véhicule pour de nombreux automobilistes s’ils veulent continuer à rentrer dans les villes.

De plus, obliger à changer de véhicule sous prétexte qu’il est trop ancien pour les exigences des villes tend à faire surconsommer. Pourquoi changer une voiture qui est encore en bon état de fonctionnement simplement car elle dépasse la date limite d’immatriculation ? On ne jette pas tout de suite les aliments qui ont passé la date limite de consommation, pourquoi le ferait-on avec les voitures ? D’autant plus que produire une voiture neuve pollue, certainement plus que de conserver sa voiture ancienne et de la faire rouler occasionnellement, c’est donc déplacer le problème de la pollution.

Une opération pour revoir les ZFE

Le Sénat a lancé une opération nommée « Flash » qui avec « Philippe Tabarot entend aller à la rencontre des élus locaux, des riverains et professionnels concernés par la mesure, mais également des principaux acteurs de la décarbonation du transport routier et s’inspirer d’autres modèles européens afin d’identifier des propositions réalistes et équilibrées conciliant amélioration de la qualité de l’air dans nos agglomérations et acceptabilité sociale. »

On pourrait s’attendre à voir le débat sur le ZFE s’intensifier dans les prochains mois s’ils s’avèrent qu’une majorité de représentants de la démocratie française se déclarent opposés aux ZFE dans leur forme actuelle.