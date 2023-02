Zeekr X : à la conquete de l’Europe ?

Les marques chinoises de véhicules électriques sont de plus en plus nombreuses sur le marché européen et celles-ci pourraient bien bousculer les tendances actuelles de vente que l’on connaît. C’est maintenant au tour de Zeekr de se lancer sur le marché européen avec un nouveau crossover.

Une nouvelle marque du groupe Geely

Vous ne connaissez pas le groupe Geely ? Pourtant le groupe chinois est déjà bien implanté en Europe puisqu’il possède actuellement Volvo, Lotus, Polestar ou encore Lynk&Co… Cependant, le groupe chinois semble vouloir s’implanter encore plus fortement en Europe avec le lancement d’une nouvelle marque qui se nomme Zeekr. Elle n’est pas à son coup d’essai puisqu’elle propose déjà des véhicules en Asie dont la Zeekr 001 qui annonce entre 800 et 1000 km d’autonomie. Toutefois, c’est avec un crossover que Zeekr devrait bientôt faire son lancement en Europe.

Zeekr X

C’est donc le Zeekr X qui semble avoir été retenu pour la nomenclature du modèle alors qu’il était attendu par certains sous le nom de Zeekr 003. Il partage sa plateforme avec la Smart #1, il a donc des dimensions proches puisqu’il mesure 4m45 de long, 1m84 de large et 1m57 de haut. Son style s’affirme avec une face avant proche du cousin Lynk&Co 01 mais aussi des grandes jantes, des passages de roues noirs. À l’arrière on retrouve un bandeau lumineux qui encadre le nom de la marque écrit en toutes lettres.

Puissance, performances et autonomie

Pour l’instant Zeekr communique peu sur les aspects techniques du Zeekr X. Toutefois grâce à sa plateforme partagée avec le Smart #1 et avec une future Volvo, on peut imaginer qu’il obtienne la même motorisation de 272 chevaux et la batterie de 66 kWh. Le Smart #1 annonce une autonomie de 400 à 440 km.