Volvo C40 Recharge: Une version plus abordable

Le nouveau SUV électrique de Volvo, Le C40 recharge avait été lancé que dans une version First qui disposait de deux moteurs. Ce n’est maintenant plus le cas, puisque Volvo lance une nouvelle version avec un moteur de moins afin de réduire son prix.

Par la même occasion Volvo ajoute 4 nouvelles finitions à sa gamme, Essential, Start, Plus et Ultimate. Cette nouvelle version 2 roues motrices développe 231 chevaux et garde la même batterie lithium ion que celui en essai sur ABCmoteur. Avec une capacité de 78kWh, elle offrirait une autonomie de 420km et garde la charge rapide qui serait en mesure de récupérer 80% de l’autonomie en seulement 30 minutes sur une borne adaptée.

Le véritable atout de cette version est son prix qui chute de plus de 15 000€ par rapport à la version 4 roues motrices. Son prix d’appel est affiché à 46 800€ contre 62 250€ pour la version Twin Engine. 15 450€ de moins, sacré affaire alors ? À voir si cette version sera aussi convaincante que la First Edition. Il est également à noter que Volvo préconise à ses concessionnaires d’appliquer une remise de 4% sur le prix officiel du « petit » C40 afin que son prix passe sous les 45 000€ et que ses clients bénéficient du bonus écologique de 6 000€. Ce qui donne un Volvo C40 Recharge disponible partir de 38 928€.