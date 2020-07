Volkswagen Tiguan : restylage avec hybride et sportive

Le SUV compact de Volkswagen est mis à jour, avec un nouveau visage. L’offre s’élargit avec une version hybride rechargeable et une version sportive R.

On ne plaisante pas avec le Tiguan. C’est déjà le SUV le plus vendu d’Europe, mais c’est surtout devenu la Volkswagen la plus écoulée dans le monde, devant la Golf, avec 911.000 livraisons en 2019. La marque n’a donc pas besoin de revoir en profondeur sa copie ! Le changement esthétique se remarque tout de même à l’avant, puisque le Tiguan adopte de nouveaux phares inspirés de ceux de la dernière Golf, avec un prolongement vers les ailes. La calandre a maintenant une forme en V, tirée vers le bas, comme sur le T-Cross. Les différents boucliers (classique ou R-Line) sont inédits. A l’arrière, c’est en revanche léger, on remarque surtout la nouvelle écriture du nom du modèle, au centre du hayon.

A l’intérieur, deux changements : le volant, plus soigné, et les commandes de climatisation. Ces dernières font la part belle au tactile : on glisse le doigt pour faire monter ou descendre les curseurs de puissance et température. La gamme de systèmes d’infodivertissement est mise à jour, profitant notamment de plus de services connectés, d’une commande vocale en langage naturel ou de l’intégration sans fil des applications via Apple CarPlay et Android Auto. En option, Volkswagen propose aussi un nouveau système audio haut de gamme Harman Kardon (10 haut-parleurs, ampli 480 watts).

En ce qui concerne les assistances à la conduite, la grande nouveauté est la conduite semi-autonome Travel Assist, qui gère direction, freinage et accélération jusqu’à 210 km/h. Le Tiguan peut aussi recevoir un éclairage de type Matrix, chaque projecteur a 24 LED pilotées indépendamment, ce qui permet de rouler toujours en feux de route : la voiture adapte en permanence le faisceau lumineux en fonction des conditions de circulation.

Sous le capot, deux événements. Il y a d’abord l’arrivée (enfin !) d’une version hybride rechargeable. Elle développe 245 ch et peut parcourir une cinquantaine de kilomètres en tout électrique. L’autre grande nouveauté, c’est la version sportive R (ci-dessous). Elle reçoit un quatre cylindres 2.0 TSi de 320 ch. La transmission intégrale 4MOTION distribue le couple entre les essieux et entre les roues arrière.