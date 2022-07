Volkswagen presente le moteur 1.5 TSI evo2

Volkswagen se décide à présenter son nouveau moteur 1.5 TSI evo 2 optimisé pour passer les nouvelles normes antipollution Euro7. La marque Allemande fait aussi savoir que ce bloc pourrait être utilisé pour des hybridations futures.

« D’ici la fin d’année 2022 »

Volkswagen lance donc une évolution de son bloc-moteur 4 cylindres essence qui développe actuellement 150 chevaux. Cette nouvelle version promet d’être plus efficiente et plus performante selon les mots de Volkswagen.

Un système de dépollution complexe

Afin d’y arriver, le constructeur a développé un catalyseur et filtre à particules qui ne tiennent plus que dans une seule et même pièce. Ainsi, la marque souhaite en plus de réduire les émissions de ses véhicules, réduire la quantité de matières précieuses nécessaires à la fabrication de ce moteur.

Un moteur 4 cylindres capable de rouler sur 2

Ce moteur 4 cylindres d’une cylindrée d’1,5 litres est capable grâce au système ACTplus de désactiver 2 cylindres sur 4 lors d’une évolution à faible ou à moyenne vitesse. Ce processus est avant tout présent pour réduire la consommation du véhicule lui permettant ainsi d’être plus économique pour son propriétaire.

De plus ce moteur EA211 est compatible avec des carburants renouvelables et pourrait embarquer une hybridation plug-in annoncé à 272 chevaux.