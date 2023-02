Volkswagen : la marque ne souhaite pas entrer dans la guerre des prix que lance Tesla

Tesla a déclaré la guerre des prix avec les autres fabricants de véhicules électriques. En effet le constructeur américain a baissé le prix de ses Tesla Model 3 et la Model Y. Ces modèles ont vu leur prix baisser de 3 000 à 11 000€ selon les versions et les motorisations. Si certains constructeurs comme Ford tentent de répondre en baissant le prix de la Mustang Mach-E aux Etats-Unis, ce n’est pas le cas de Volkswagen qui souhaite rester dans sa ligne et ne pas déclencher une guerre des prix avec Tesla.

Une stratégie claire

Volkswagen ne souhaite pas jongler avec le prix de ses voitures électriques. En effet, la marque croit davantage en la fiabilité et en qualité de ses produits pour convaincre plutôt que le prix. Pour Olivier Blume, faire du yo-yo avec les prix pourrait nuire à la réputation de la marque et cela pourrait piéger Volkswagen en obligeant la marque à baisser les prix. Les véhicules seraient donc moins rentables à produire pour le groupe.

Une baisse des prix prochaine ?

Si Volkswagen ne souhaite pour l’instant pas entrée en guerre contre les tarifs de Tesla, le constructeur allemand pourrait y être obligé. En effet, la récente baisse des prix des Tesla les rend à présent beaucoup plus concurrentielles. Pour le prix d’une Volkswagen ID.4, il est maintenant possible de s’offrir une Tesla Model 3 avec plus d’autonomie. Les acheteurs devraient rationnellement se diriger vers Tesla. À moins que Volkswagen baissent ses prix dans un futur proche.