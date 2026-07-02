Volkswagen ID. Polo Trend : l’entrée de gamme fait enfin tomber le prix sous les 25 000 €

Proposée uniquement dans des configurations haut de gamme au lancement, la Volkswagen ID. Polo devient enfin plus accessible. Le constructeur allemand lance la finition Trend, une version d’entrée de gamme affichée à partir de 24 995 € avant bonus écologique. Une baisse de prix significative qui s’accompagne toutefois de quelques compromis, notamment sur la batterie et certains éléments de présentation.

Une finition plus simple, mais toujours bien équipée

Jusqu’à présent, l’ID. Polo était uniquement commercialisée avec la batterie de grande capacité, ce qui plaçait son tarif au-delà des 35 000 €. Avec cette nouvelle finition Trend, Volkswagen entend élargir sa clientèle en proposant une offre plus compétitive sur le segment des citadines électriques.

Visuellement, cette version se distingue par une présentation plus sobre. Les jantes en alliage laissent leur place à des roues en tôle équipées d’enjoliveurs, tandis que certains raffinements esthétiques disparaissent. Pour autant, la dotation reste généreuse pour une version d’accès à la gamme.

L’équipement comprend notamment le préconditionnement manuel de la batterie, la surveillance des angles morts, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, la recharge bidirectionnelle, un écran tactile central de 12,9 pouces avec le système Innovision ainsi qu’un combiné d’instrumentation numérique IQ Cockpit de 10,25 pouces.

Une batterie plus petite pour réduire la facture

Le principal changement concerne la partie technique. Afin d’abaisser le prix, Volkswagen remplace la batterie NMC de 52 kWh par un accumulateur LFP de 37 kWh. L’autonomie homologuée passe ainsi de 455 km à 329 km selon le cycle WLTP.

Cette valeur reste néanmoins dans la moyenne du segment et permet à l’ID. Polo de rivaliser avec des modèles comme la Citroën ë-C3 ou la Fiat Grande Panda électrique pour un usage essentiellement urbain et périurbain.

La recharge rapide demeure un argument de poids. Contrairement à certaines concurrentes qui font l’impasse sur cette technologie afin de réduire leur prix de vente, cette version Trend est capable de récupérer de 10 à 80 % de batterie en seulement 23 minutes. Une caractéristique qui autorise encore des trajets plus longs, même si la version équipée de la batterie de 52 kWh restera plus adaptée aux longs parcours.

Les qualités pratiques restent intactes

Malgré cette batterie plus compacte, la finition Trend conserve les principaux atouts de l’ID. Polo. Avec ses 4,05 mètres de longueur, la citadine électrique offre une habitabilité particulièrement soignée ainsi qu’un coffre de 441 litres, des valeurs qui figurent parmi les meilleures de la catégorie.

Volkswagen ne modifie donc pas les fondamentaux de son modèle, mais cherche avant tout à le rendre plus compétitif sur le marché très concurrentiel des citadines électriques.

Des offres de leasing agressives dès le 15 juillet

En complément de ce nouveau tarif, Volkswagen lancera à partir du 15 juillet une offre de location particulièrement attractive. La finition Trend sera proposée à 199 € par mois sans apport, grâce à la combinaison de la prime Coup de pouce et de la bonne valeur résiduelle du véhicule.

Les clients souhaitant davantage d’équipements pourront également opter pour la finition Life, facturée seulement 20 € supplémentaires par mois, soit 219 € sans apport.

Le montant de la prime Coup de pouce varie selon le revenu fiscal de référence. Elle atteint 5 170 € pour les ménages les plus modestes, 4 600 € pour les revenus intermédiaires et 3 450 € pour les foyers les plus aisés. Avec ces aides, le prix d’accès de la Volkswagen ID. Polo peut ainsi descendre sous la barre des 20 000 €, un niveau qui la rend nettement plus compétitive sur le marché des citadines électriques.