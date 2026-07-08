Toyota Yaris Cross restylé (2026) : prix, équipements et motorisations du SUV hybride fabriqué en France

Le SUV urbain le plus fabriqué en France s’offre une mise à jour. Produit dans l’usine Toyota d’Onnaing, dans le Nord, le Toyota Yaris Cross évolue avec un restylage extérieur, quelques améliorations de présentation et une grille tarifaire revue à la hausse. Voici ce qui change sur cette nouvelle mouture.

Une offre toujours 100 % hybride

Toyota n’a pas jugé nécessaire de revoir la recette sous le capot. Le Yaris Cross conserve les mêmes motorisations hybrides non rechargeables, un choix logique au regard de son succès commercial avec plus de 200 000 exemplaires écoulés en Europe, dont près de 32 000 sur le marché français.

Le SUV est toujours proposé avec deux niveaux de puissance : 116 ou 130 chevaux. Les deux versions sont disponibles en deux roues motrices, tandis que l’Hybrid 130 peut également recevoir la transmission intégrale AWD-i. Ce système repose sur un moteur électrique installé sur l’essieu arrière afin d’entraîner les roues postérieures lorsque les conditions d’adhérence l’exigent. Une technologie déjà utilisée par plusieurs constructeurs, notamment Jeep, Alfa Romeo ou encore Dacia.

L’un des principaux atouts du Yaris Cross reste sa sobriété. Toyota annonce une consommation moyenne de 4,4 l/100 km pour la version Hybrid 116, tandis que l’Hybrid 130 revendique entre 4,4 et 5 l/100 km selon qu’elle soit équipée de la transmission intégrale ou non. Comme toutes les hybrides classiques de la marque, ces motorisations ne nécessitent aucune recharge sur secteur : la batterie se recharge automatiquement lors des phases de décélération et de freinage, ce qui simplifie considérablement l’utilisation au quotidien tout en bénéficiant d’une technologie reconnue pour sa fiabilité.

Une dotation complète… mais une facture en hausse

Dès le premier niveau de finition Dynamic, uniquement associé à l’Hybrid 116, le Yaris Cross affiche une présentation convaincante avec des projecteurs LED, une climatisation automatique, une caméra de recul complétée par des radars de stationnement avant et arrière, l’accès et le démarrage mains libres ainsi que la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Le tarif d’accès s’établit toutefois à 29 500 euros, un positionnement qui le place face à plusieurs SUV électriques désormais proposés à des prix comparables, voire inférieurs.

La finition Design, réservée à l’Hybrid 130, enrichit la présentation avec des jantes alliage de 17 pouces, des feux arrière Full LED, des barres de toit, un écran central porté à 10,5 pouces ainsi qu’un chargeur de smartphone par induction. Cette déclinaison est commercialisée à partir de 32 200 euros en traction et 34 200 euros avec la transmission intégrale AWD-i.

Les versions Trail et GR Sport coiffent la gamme. Elles reçoivent notamment des jantes de 18 pouces, une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un hayon électrique. Selon la motorisation et la transmission retenues, leur prix s’échelonne de 35 600 à 37 600 euros.

Au-delà des évolutions esthétiques, cette mise à jour s’accompagne également d’une hausse des tarifs. Selon les versions, le Toyota Yaris Cross voit son prix progresser de 700 à 1 000 euros. Une augmentation qui intervient alors que le segment des SUV urbains accueille de plus en plus de concurrents, notamment électriques, souvent affichés à des niveaux de prix particulièrement compétitifs.