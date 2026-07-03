Avec une batterie plus petite, la Cupra Raval devient plus accessible

La Cupra Raval poursuit son offensive sur le marché des citadines électriques avec l’arrivée de nouvelles versions d’entrée de gamme. En adoptant une batterie de capacité réduite, le constructeur espagnol fait baisser le prix d’accès de son modèle tout en conservant une présentation soignée et un équipement moderne. Une évolution qui lui permet de s’adresser à une clientèle plus large sans renier son identité.

Une gamme élargie pour réduire le ticket d’entrée

Jusqu’à présent, la Raval n’était disponible qu’avec une batterie de 52 kWh au sein des finitions Endurance, VZ, Business et de la série spéciale Avnier. Si ces versions mettaient en avant les performances et l’autonomie, elles affichaient également des tarifs élevés.

Cupra revoit désormais son offre avec les nouvelles finitions Raval et Plus. Toutes deux reposent sur une batterie LFP de 37 kWh, ce qui permet d’abaisser le prix de départ à 25 995 €. La finition Plus est quant à elle proposée à partir de 30 150 €.

Cette stratégie rapproche la Raval des modèles électriques les plus abordables du marché, même si elle reste légèrement plus chère que sa cousine technique, la Volkswagen ID. Polo Trend.

Un équipement complet malgré un prix à la baisse

La baisse du tarif ne s’accompagne pas d’un dépouillement excessif. Cupra conserve une dotation de série généreuse afin de préserver le positionnement premium de sa citadine.

La finition d’entrée de gamme dispose notamment d’un écran multimédia de 12,9 pouces, d’une instrumentation numérique de 10,25 pouces, de la connectivité smartphone, du système d’accès et de démarrage sans clé, des projecteurs automatiques ainsi que de nombreuses aides à la conduite.

Le design reste lui aussi fidèle à l’esprit du concept. Les jantes de 17 pouces, les poignées affleurantes, les optiques avant à signature triangulaire et les feux arrière tridimensionnels permettent à cette version plus abordable de conserver une forte personnalité.

329 kilomètres d’autonomie pour la version de base

La principale concession concerne naturellement la batterie. Le pack de 37 kWh remplace celui de 52 kWh afin de réduire le coût de production.

La version Raval développe 116 chevaux, tandis que la finition Plus bénéficie de 136 chevaux. L’autonomie de la première devrait atteindre 329 km en cycle WLTP, un chiffre similaire à celui annoncé pour la Volkswagen ID. Polo équipée de la même batterie.

La finition Plus se distingue également par quelques équipements supplémentaires, parmi lesquels des jantes alliage de 18 pouces, un coffre doté d’un double plancher et la compatibilité Android Auto sans fil.

Une formule de financement pensée pour concurrencer le leasing social

En parallèle de cette nouvelle gamme, Cupra lance son offre commerciale baptisée « Leasing Rebelle ». Celle-ci permet de rouler en Raval dès 199 € par mois sans apport, tandis que la finition Plus est affichée à 219 € mensuels.

Ces mensualités prennent en compte la prime Coup de pouce CEE, qui peut atteindre 5 170 € selon les revenus du foyer, ainsi que la valeur résiduelle estimée du véhicule.

Les premières livraisons sont programmées à partir de la mi-septembre pour la finition Raval et de la mi-octobre pour la version Plus. Avec cette nouvelle offre, Cupra espère renforcer sa position sur le marché des petites électriques, un segment devenu particulièrement stratégique en Europe.