Renault Megane E-Tech : la compacte électrique gagne en autonomie et devient moins chère

Renault revoit sa copie pour la Megane E-Tech électrique. À l’occasion de son évolution technique, la compacte électrique bénéficie d’une nouvelle batterie, d’une autonomie améliorée et d’une recharge plus rapide. Mais la principale surprise vient aussi de ses tarifs, qui deviennent plus accessibles.

Une Megane E-Tech moins chère qu’avant

Renault profite de cette mise à jour pour repositionner le prix de sa compacte électrique. Contrairement à de nombreux modèles qui augmentent leurs tarifs lors d’évolutions techniques, la Megane E-Tech voit ici ses prix diminuer sur l’ensemble de la gamme.

La version d’entrée de gamme Techno s’affiche désormais à 37 500 euros, soit 2 000 euros de moins que lors du lancement du modèle. La finition supérieure Esprit Alpine profite également d’une baisse tarifaire puisqu’elle est désormais proposée à partir de 40 500 euros, contre 41 500 euros auparavant.

Cette nouvelle génération profite également d’un avantage supplémentaire grâce à sa batterie produite en Europe. Elle devient ainsi éligible à un dispositif d’aide renforcé via les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), aussi appelé « coup de pouce ». Avec une aide pouvant débuter à 4 830 euros, le prix réel d’accès à la Megane E-Tech descendrait alors à 32 670 euros.

Un positionnement particulièrement intéressant pour une compacte électrique qui progresse également sur le plan des prestations routières.

Une autonomie qui dépasse les 500 km

La principale évolution concerne la batterie. Renault abandonne la technologie NMC utilisée jusqu’ici au profit d’une batterie LFP de 67 kWh. Ce changement permet d’améliorer l’autonomie annoncée avec un rayon d’action désormais porté à 501 km selon le cycle WLTP.

La progression reste mesurée avec 33 km supplémentaires par rapport à l’ancienne version, mais elle permet surtout à la Megane E-Tech de franchir symboliquement le cap des 500 km, un argument important dans la démocratisation de la voiture électrique.

La recharge progresse également. Sur une borne rapide, il faut désormais seulement 24 minutes pour passer de 15 à 80 % de capacité, contre 33 minutes auparavant. La puissance maximale de recharge grimpe ainsi de 130 à 165 kW, un niveau qui rapproche la Renault des références du segment.

Avec ces améliorations, la Megane E-Tech devient plus polyvalente et peut davantage rivaliser avec des concurrentes comme la Volkswagen ID.3 ou la Cupra Born, certaines versions de ces modèles revendiquant désormais plus de 600 km d’autonomie.

Une évolution technique qui modifie légèrement le châssis

L’arrivée de cette nouvelle batterie LFP n’est pas sans conséquence sur le véhicule. Plus épaisse que l’ancienne, elle impose à Renault de revoir légèrement la hauteur de la compacte électrique. La garde au sol augmente ainsi de 3 centimètres.

Cette évolution devrait également concerner d’autres modèles électriques de la marque. Les Renault 5 E-Tech et Renault 4 E-Tech devraient prochainement adopter cette technologie de batterie LFP, avec à la clé un potentiel gain en compétitivité grâce à des coûts mieux maîtrisés.

Avec cette nouvelle formule, la Megane E-Tech cherche donc à corriger certains de ses points faibles : un prix jugé élevé lors de son lancement et une autonomie parfois juste face aux dernières générations de compactes électriques.