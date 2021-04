Volkswagen ID.4 GTX : la GTI du futur

L’ID.4 GTX est la première électrique sportive de Volkswagen. La puissance de 299 ch est similaire à celle d’une Golf GTI.

Dans l’alphabet des sportives « GT » de Volkswagen, il y a d’abord eu le I pour l’essence, puis le D pour le diesel, et plus récemment le E pour l’hybride rechargeable. Voici aujourd’hui le X pour le 100 % électrique. Avec ce nouveau label, la marque veut prouver que ses modèles ID peuvent être fun ! Le badge est inauguré par le SUV ID.4, modèle le plus international de cette nouvelle gamme.

Jusqu’à présent, l’ID.4 était proposé avec un moteur à l’arrière. La GTX reçoit un deuxième moteur, sur le train avant, ce qui donne une transmission intégrale électrique. La puissance, qui plafonnait à 204 ch sur les modèles « classiques », est ici portée à 299 ch. La vitesse maxi est limitée à 180 km/h, ce qui est courant pour les modèles électriques. Tout se joue au niveau des accélérations. Grâce au couple disponible instantanément avec l’électrique, elles sont canons : on passe de 0 à 60 km/h en 3,2 secondes et de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

Le modèle reçoit évidemment la plus grosse batterie de la base MEB, avec 77 kWh. Cela donne une autonomie juste sous 500 km, une bonne valeur pour un engin familial. Reste que l’autonomie plongera rapidement lors d’une utilisation sportive ! Pour refaire le plein, ce sera possible jusqu’à 11 kW en courant alternatif. La recharge rapide en courant continu, avec une puissance maxi de 125 kW, permet de retrouver 300 km en 30 mn.

Côté look, à la manière d’une Golf GTI, les évolutions sont subtiles. Elles s’inspirent d’ailleurs de celles de la compacte, avec une prise d’air en nid d’abeilles. Les ouïes latérales intègrent une signature lumineuse spécifique. Les protections en plastique brut se font bien plus discrètes. La GTX a des jantes de 20 ou 21 pouces. Les arches latérales ont un traitement foncé, tandis que le toit est peint en noir. L’habitacle ose la couleur, avec une partie supérieure de la planche de bord qui est en bleu ! Le logo GTX est brodé sur les sièges.

Cette déclinaison sera en vente cet été.