Volkswagen ID.3 : une nouvelle version

Volkswagen restyle l’ID.3 en cette fin d’année. Des nouveautés sont apportées en prenant en considération les critiques des clients. Découvertes des apports du prochain restylage de l’ID.3 sur Abcmoteur.

Des nouveautés intérieures et extérieures

La nouvelle ID.3 change son style avec un capot plus profilé, moins vertical. Cela contribue à lui donner un aspect plus consensuel qui pourra plaire à plus de clients.

L’habitacle est aussi modernisé avec un nouvel écran central de 12 pouces (10 pouces actuellement), une nouvelle console centrale comprenant deux porte-gobelets et un plancher de coffre amovible fait son apparition. Les dernières technologies de Volkswagen sont intégrées avec le Travel Assist et le Park Assist Plus.

Prix

Des nouveaux assistants permettent à cette nouvelle ID.3 de rendre la conduite plus facile à son conducteur. On peut noter l’arrivée de Plug & Charge et la planification d’itinéraire intelligente pour véhicules électriques permettent de faciliter l’utilisation et la charge de l’ID.3.

La nouvelle ID.3 sera disponible avec la finition First, à partir de 46 750€, elle obtient les équipements de la série spéciale ID.3 Active comme feux Matrix LED, la climatisation Climatronic bi-zone, un écran d’info-divertissement Discover Max 12’ et un plancher de coffre modulable. Toujours deux capacités de batteries sont proposées allant de 58 kWh à 77 kWh.