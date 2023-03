Volkswagen ID.2all : une voiture électrique pour moins de 25 000€ ?

Les politiques nous poussent à acheter des véhicules électriques mais pour l’instant difficile de trouver une offre permettant de remplacer sa voiture thermique dans un budget raisonnable et accessible. Et si Volkswagen avait la solution avec l’ID.2all présentée en première mondiale en Allemagne

L’objectif : un prix de départ inférieur à 25 000 euros

Volkswagen lance une proposition intéressante de véhicule électrique abordable, un marché qui est encore bien vide. Cependant, il ne s’agit pas d’une voiture au rabais avec une autonomie et une puissance limitée puisque le concept ID.2all qui préfigure une voiture de série pour l’horizon 2025 annonce une autonomie de 450 km et une puissance de 226 chevaux. L’immense majorité des besoins est alors comblée par cette ID.2all

Un exercice pour les designers

« L’ID. 2all laisse entrevoir le nouveau langage stylistique de Volkswagen, basé sur les trois piliers que sont la stabilité, la sympathie et l’enthousiasme. » Andreas Mindt, Directeur du Design de la marque Volkswagen

Pour séduire, Volkswagen ne compte pas que sur le tarif puisqu’un véritable exercice de style est fait pour cette ID.2all. En effet, l’ID.2all mise sur un véritable design organisé telle les plus grandes dissertations de philosophie avec un développement en 3 parties :

Andreas Mindt souhaite tout d’abord apporter de la stabilité avec le montant C qui est une réinterprétation de celui des premières Golf. Véritable pierre angulaire du design Volkswagen, il a ici le rôle de rassurer face à cette nouveauté. Andreas Mindt parle aussi du « stance » qui a le rôle d’asseoir la voiture sur ces roues afin de lui donner l’impression de stabilité.

La sympathie s’incarne dans « un visage VW qui dégage une impression d’humanité ». Ce visage humain donne l’impression de sourire, arriver à donner une dimension humaine à l’expression une voiture est une réussite que beaucoup de designers essayent d’atteindre avec plus ou moins de succès.

Enfin l’enthousiasme se trouve dans le haut niveau de finition présent sur un véhicule abordable, des éléments que l’on ne s’attend pas à trouver sur une voiture abordable. « L’habitacle du concept possède un sélecteur de mode de conduite, composé de matières haut de gamme, qui permet une commande précise. Un détail que l’on ne s’attendrait pas à trouver dans un véhicule de cette catégorie de prix. »

Quelles solutions pour proposer ce prix si abordable ?

Afin de proposer une voiture électrique abordable sans dégrader l’expérience de conduite, Volkswagen fait face à un défi de taille. En effet, il faut réussir à réduire les coûts de production et la plateforme MEB, qui est modulaire, permet de réaliser d’importante économie d’échelle. De ce fait et bénéficiant d’une plateforme qui équipe d’autres véhicules du groupe, elle reçoit des technologies déjà éprouvées comme la dernière version de l’assistant de conduite (Travel Assist), l’IQ.LIGHT qui sont des projecteurs à LED à faisceau matriciel, l’assistant de stationnement (Park Assist Plus) ou encore des sièges à réglage électrique avec fonction massage et un toit panoramique.

En plus de cet équipement complet, c’est toute la modernité de Volkswagen que l’on retrouve dans l’ID.2all avec un écran d’infodivertissement tactile de 12,9 pouces ou encore un poste de conduite numérique de 10,9 pouces, on y retrouve plusieurs prises USB-C et même une prise 230V pour y brancher vos appareils.

Les promesses sont donc alléchantes et il nous tarde déjà de mettre la main sur la version de série de cette ID.2all qui s’annonce une très bonne affaire.