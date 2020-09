La Golf 8 monte le volume avec sa déclinaison SW, au généreux volume de chargement. Volkswagen dévoile aussi la variante aventurière Alltrack.

Les SUV ont envoyé beaucoup de monospaces au cimetière. Mais ils n’ont pas encore enterré les breaks. Ces modèles ont toujours du succès, du moins en Europe, et restent importants pour capter la clientèle professionnelle. La nouvelle Golf ne fait donc pas l’impasse sur cette carrosserie !

Cette Golf SW mesure 4,63 mètres de longueur. C’est, mine de rien, 35 centimètres de plus que la berline. L’empattement est allongé de près de 7 centimètres. Mais l’essentiel de l’allongement se fait donc au niveau du porte-à-faux arrière, ce qui peut donner un effet sac à dos, même si les designers tentent de dynamiser la silhouette avec une custode inclinée. Comme sur la berline, les feux ont une cassure au niveau de la découpe du hayon.

L’avantage du grand gabarit, c’est le beau volume de chargement. Il atteint 611 litres (en progrès de 6 litres par rapport à l’ancienne Golf). En rabattant la banquette, il y a au maximum 1.642 litres. Le hayon peut être électrique avec ouverture mains libres. Les passagers de la banquette profitent de l’allongement de l’empattement, avec un gain de près de 5 cm en espace aux jambes. Evidemment, pas de changement au niveau de la planche de bord, qui a fait sa révolution dans la Golf 8 avec une présentation horizontale. Elle fait la part belle aux écrans et au tactile… ce qui peut dérouter en matière d’ergonomie.

Côté gamme de motorisations, Volkswagen n’entre pas encore dans le détail, mais on retrouvera logiquement les blocs de la berline, avec notamment la micro-hybridation eTSI. On s’attend aussi à de l’hybride rechargeable.

Volkswagen présente en plus de la Golf SW la variante Alltrack, qui a un look typé aventure. On retrouve ainsi des protections en plastique brut sur les bas de caisse et au niveau des passage de roue. Et ce n’est pas que du design : cette silhouette aura en série la transmission intégrale 4MOTION.