Volkswagen Arteon : un nouveau break de chasse

L’Arteon est déclinée en Shooting Brake. C’est aussi l’occasion pour Volkswagen de restyler le modèle, d’ajouter une variante hybride et de proposer une sportive R.

La simplification de la gamme, ce n’est pas pour tout de suite chez Volkswagen. La marque continue d’investir des niches. Après le T-Roc Cabriolet, voici l’Arteon Shooting Brake. VW s’aventure donc sur le terrain des breaks de chasse, où l’important est le style. Car côté volume de chargement, cela ne change pas grand chose. Le break a un coffre de 565 litres, soit deux litres de plus que la berline ! Cette dernière profite d’ailleurs déjà d’un hayon. Le changement sera plus marqué côté volume maximal, avec 1632 litres contre 1557 litres sur la berline. La nouvelle silhouette améliore un peu la garde au toit sur la banquette.

Côté look, le Shooting Brake flatte l’oeil avec ses épaules marquées et sa custode inclinée. Un becquet se forme toujours au dessus des feux. Ceux-ci ont un nouvel aspect plus foncé. Car l’arrivée du break intervient au moment où Volkswagen restyle la berline. Changement le plus visible à l’avant : des baguettes lumineuses dans la calandre, qui garde une taille généreuse. Les boucliers sont aussi revus. Les évolutions sont notables à bord. Le bandeau central est modifié. Les aérateurs se font plus discrets, laissant place à un nouvel insert décoratif, qui peut être en bois véritable. Le volant est nouveau, tout comme les commandes de clim, avec parties tactile, et le haut des portes.

Il y a aussi du neuf sous le capot, avec l’adoption d’une variante hybride rechargeable. La mécanique est empruntée à la Passat GTE. La puissance de l’ensemble essence/électricité est de 218 ch. Selon les marchés, il y aura un 2.0 TSI en 190 et 280 ch et un 2.0 TDI en 150 et 200 ch. Autre grande nouveauté pour l’Arteon : une variante sportive R. Celle-ci reçoit un 2.0 TSI de 320 ch et une transmission intégrale 4MOTION qui distribue le couple entre les essieux et entre les roues arrière.