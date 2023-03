Voitures thermiques : elles ne sont peut être pas mortes

eAlors que l’on pensait les voitures thermiques destinées à une extinction de masse en raison de l’interdiction des ventes des exemplaires neufs après 2035, l’Allemagne est montée au créneau et a remué les institutions de l’UE pour obtenir une clause permettant la vente de véhicules thermiques neufs après 2035. On vous explique tout sur Abcmoteur

Des négociations importantes

Le projet de loi de l’Union Européenne qui avait été validé par le Parlement européen et qui attendait une validation par le Conseil européen prévoyait une interdiction pure et simple de vente des véhicules thermiques neufs en Europe d’ici 2035. Cependant l’Allemagne souhaitait une clause pour les carburants de synthèse considérés comme neutre en carbone. Cette dernière semblait oubliée par les instances ce qui a conduit à l’opposition de l’Allemagne, pays majeur dans l’UE et dans la production automobile en Europe, mais aussi d’autres pays comme l’Italie, la Hongrie ou encore la Pologne.

Notre Ministre de l’Economie et de Finances, Bruno Le Maire s’était exprimé affirmant qu’autoriser la vente de véhicules thermiques après 2035 serait une catastrophe écologique, cependant l’UE ne semble pas l’avoir écouté et a donné gain de cause à l’Allemagne.

Les véhicules thermiques sauvés ?

À la fin de ces négociations, la demande de l’Allemagne semble être honorée puisqu’une autorisation de vente des véhicules thermiques après 2035 pour des véhicules roulant avec un carburant neutre écologiquement a été introduite au projet de loi. On ne sait pas encore comment va être contrôlé cette obligation de rouler avec un carburant neutre en carbone, certains parlaient d’un mouchard empêchant le véhicule de fonctionner avec un carburant fossile, réalisable certes mais chimérique lorsque l’on sait que les carburants de synthèses vont croiser les carburants fossiles dans les stations essence.