Attention, ce n’est plus une Seat ! Cupra est une marque à part entière. La nouvelle Leon sportive propose plusieurs moteurs, dont un hybride rechargeable.

Seat a souhaité tirer profits de la popularité de son label sportif Cupra. Depuis 2017, celui-ci est considéré comme une marque à part entière, à la manière d’Abarth chez Fiat. Vous n’avez donc pas sous les yeux la nouvelle Seat Leon Cupra mais la nouvelle Cupra Leon ! Alors oui, cela reste une version sportive de la compacte espagnole, comme avant ! Mais on a dans la calandre le logo de Cupra.

On retrouve donc la nouvelle silhouette de la Leon, avec des optiques affinées, une calandre abaissée ou encore un bandeau de feux. Cette variante épicée, déjà proposée en berline et break, se distingue par ses prises d’air agrandies, son diffuseur, ses sorties d’échappement (deux ou quatre) et ses jantes spécifiques (18 ou 19 pouces), avec des détails couleur cuivre, signature de Cupra. Le nuancier comprend deux teintes mates (gris ou bleu pétrole). On retrouve des touches de cuivre à l’intérieur, au niveau des aérateurs notamment. Le volant intègre le bouton de mise en route et la molette du sélecteur de mode de conduite. Conducteur et passager sont bien sûr calés dans des sièges baquets.

Sous le capot, on retrouve le bloc quatre cylindres 2.0 TSI. La Cupra Leon laissera le choix entre plusieurs configurations. La berline et le break seront disponibles en traction avec 245 ou 300 ch. Les couples maxi sont de 370 et 400 Nm. Le break existera aussi en transmission intégrale avec 310 ch (400 Nm). Ainsi doté, il peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

La grosse nouveauté technique est la disponibilité d’une version hybride rechargeable. Cette solution technique permet d’avoir une belle puissance de 245 ch tout en faisant fondre les rejets de CO2, puisqu’elle sera homologuée sous 50 g/km. Il n’y aura donc pas de malus sur cette déclinaison. La batterie de 13 kWh permettra de faire environ 60 km en tout électrique.