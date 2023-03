Vilebrequin Merguez Tuning Show : on connait la date de l’évenement ! Comment prendre ses places ?

Vilebrequin vous connaissez ? Avec plus de 2,2 millions d’abonnés, le duo de youtubeurs automobile figure parmi les stars du monde automobile francophone. Un succès qui s’explique par une proximité des abonnés et du contenu souvent unique comme l’idée du 1000tipla, un Fiat Multipla modifiée pour 1000 chevaux. Dans le cadre de ce dernier projet, le duo avait promis un événement automobile pour faire plaisir à sa communauté, en voici les détails.

« Une fête foraine » de la bagnole

Au départ lorsque Vilebrequin a lancé la cagnotte pour la réalisation du 1000tipla, un financement de seulement 50 000€ était nécessaire pour la réalisation du projet. Cependant, « les loulous » ont répondu massivement présent à l’appel de financement pour le projet fou. Après avoir cassé le site de KissKissBankBank sur lequel était hébergée la cagnotte, ce sont plus d’1 million d’euros qui ont été soulevés pour la construction d’un Fiat Multipla de 1000 chevaux, la passion n’a finalement pas de limite.

Face à cette affluence de dons, Pierre Chabrier et Sylvain Levy ont décidé d’offrir un événement à leur communauté. Voilà que 2 ans après l’annonce du « Merguez Tuning Show » on en apprend plus sur ce qui se prépare à être une « fête foraine » de la bagnole. Un délai qui peut sembler long mais organiser un événement de cette ampleur n’a pas dû être facile d’autant plus dans une période qui a été marquée par des restrictions liées à l’épidémie de Covid-19.

Le 4 juin 2023 au circuit de Nevers Magny-Cours

Le lieu de l’événement était initialement prévu au circuit de Linas-Montlhéry mais face au nombre de visiteurs grandissants, il a fallu trouver une solution permettant d’accueillir plus de personnes. C’est le circuit de Nevers Magny-Cours qui va accueillir les 50 000 visiteurs qui ont eu la chance d’avoir un ticket.

Au programme, une journée entière de baptêmes sur piste à des tarifs préférentiels, une loterie parmi tous les visiteurs pour faire un tour de 1000tipla, des tours de circuit sur un bus à étage, des fury rooms, une « grande roue du forçage » mais aussi un tas de manèges et autres divertissements. Enfin le parking s’annonce être un lieu de rendez-vous entre tous les passionnés, avec un parking regroupant les voitures Françaises, les Allemandes, les Américaines ou encore les Japonaises.

Comment prendre ses places ?

Pour prendre ses places, il y a deux possibilités. Soit vous avez participé à la cagnotte, auquel cas vous avez reçu un code par mail pour récupérer vos billets gratuitement. Soit vous n’avez pas participé et vous devez passer par la billetterie officielle qui a proposé à la vente ce jeudi 2 mars à partir de 18:15 des billets supplémentaires. Cependant, les 15 000 places ont été vendues en seulement 57 minutes. Les billets sont donc pour l’instant épuisés mais les youtubeurs ont annoncé que d’autres places pourraient bientôt être mises en vente.

Il faut donc rester à l’affût pour obtenir les quelques places supplémentaires qui vont être mises en vente. La seule et unique façon d’obtenir un moyen d’entrée sur le Merguez Tuning Show car aucune vente ne se fera sur place.