Une Honda S2000 vendue plus de 4 fois son prix neuf

La Honda S2000 est le roadster de la marque nippone ayant cumulé les records et titres pour sa mécanique de pointe. Si cette voiture est en passe de devenir un collector, nous nous penchons sur un cas plus spécifique d’un exemplaire s’étant arraché 200 000 dollars, 4 fois son prix neuf. Qu’est ce qui justifie un tel montant ?

Configuration bien spécifique

Si la cote de la S2000 est sur une pente ascendante, celle de la rare version CR aux Etats-Unis vient d’emprunter une fusée Space X pour s’envoler sur Mars. C’est justement une des 700 CR vendues aux Etats-Unis dans sa couleur Rio Yellow Pearl qui s’est arraché 200 000 dollars aux enchères sur bringatrailer.fr. Une configuration et un historique qui avait tout pour créer un prix de vente record.

En effet, cet exemplaire en plus d’être rare et recherché est extrêmement proche du neuf. La voiture est immaculée, à en croire qu’elle n’a jamais roulé depuis sa sortie du concessionnaire. Un état qui s’explique par le fait que le véhicule n’a parcouru que 122 miles, environ 200km depuis sa vente en 2009.

La version ultime de la S2000

La S2000 CR est l’édition ultime de la S2000, commercialisée en 2009 lors de la dernière année de production nous n’y avons jamais eu le droit.

C’est bien dommage car cette S2000 diffère sur bien des points par rapport à nos versions européennes. Tout d’abord, sous le capot on ne retrouve plus le 2 litres atmosphérique (F20C) que nous avons en Europe sur la version AP1 de la S2000. C’est un 2,2 litres toujours atmosphérique (F22C) qui sommeille sous le capot de la CR. Ce moteur est arrivé aux Etats-Unis et au Japon en 2004 lors du restylage de la S2000 la faisant passer sous le code AP2. Les performances de ce moteur sont équivalentes bien qu’il produise un peu plus de couple mais sa zone rouge baisse de 1000 tours pour apparaître à 8000 tours.

Si les principales modifications de cette S2000 CR ne sont pas mécaniques, elles se trouvent sur le châssis. Cette version exclusive dispose de nouvelles suspensions, de barres antiroulis plus rigides et d’un calibrage différent de la direction. Un travail fait par Honda pour exacerber les qualités sportives de son roadster.

Enfin, la partie qui saute vraiment aux yeux sur cette S2000 CR est son style. Elle reprend les éléments de la phase 2 mais y ajoute des éléments spécifiques à commencer par la lame avant, l’aileron arrière est lui aussi spécifique. Elle est livrée de série avec un hard-top noir et avec un couvre arceau exclusif qui peut prendre place car la capote a été enlevée par le constructeur sur cette version dans l’objectif de gagner du poids. Pour rouler cheveux au vent, il faut donc enlever le hard-top et le laisser chez soi, autant dire qu’il faut être certain de la météo.

L’intérieur reçoit lui aussi des éléments spécifiques. Outre la commande de régulateur de vitesse qui n’a jamais été présente en Europe, la CR a une sellerie spécifique en alcantara et tissu assorti à la couleur de la voiture. Les surpiqures du volant en cuir, du soufflet de levier de vitesse et des intérieurs de portes sont elles aussi accordées.

Plus qu’un prix, une tendance

C’est donc la rencontre de la rareté du vehicule et d’un historique peu courant qui a fait que les enchères se soient envolées. Toutes les S2000 ne valent pas 200 000 dollars mais il est de moins en moins rare de les voir égaler si ce n’est dépasser leur prix neuf sur le marché de l’occasion.

Cet exemple de vente d’une S2000 à un prix ahurissant permet de se rendre compte de cette tendance à la hausse de tout un marché spécifique d’automobiles japonaises. Les sportives nippones comme la Nissan Skyline GTR, Toyota Supra ou encore Honda NSX ont vu leur côte exploser avec des prix dépassant parfois le demi-million d’euros. Devenues inabordables, les acheteurs se rabattent sur des sportives moins symboliques faisant grimper également leur prix.