Un moteur neuf de Ferrari Enzo vendu pour 431 000€

La Ferrari Enzo est un mythe d’automobile, elle a marqué l’histoire de l’automobile comme étant la quintessence de Ferrari lors des années 2000. Elle a marqué les esprits en raison d’un moteur V12 atmosphérique saisissant par ses performances mais aussi par son chant. Récemment, un rare moteur neuf de la supercar s’est vendu aux enchères à un prix ahurissant.

431 000€ pour un moteur

Le bloc V12 de Ferrari Enzo s’est vendu à un prix défiant la raison, adjugé à 431 000€ par RM Sotheby’s lors de la vente de Miami le 10 décembre dernier. Le prix de l’exclusivité puisqu’il ne s’agit pas d’un moteur usagé, qui est déjà rare mais d’un moteur entièrement neuf encore dans sa boîte en bois d’origine. Dans un parfait état de conservation, cette cathédrale mécanique est livrée avec sa boîte à air, son système d’injection et d’autres accessoires essentiels à son fonctionnement.

Si le prix de 431 000€ peut sembler cher pour un moteur seul, il faut mettre cela en relation avec la cote actuelle d’une Ferrari Enzo. En effet, il faut compter au minimum 3 000 000 € pour s’offrir l’un des 400 exemplaires de l’italienne.

Un moteur saisissant

Ce moteur est pour les passionnés d’automobile un graal. Il s’agit d’un V12 d’une cylindrée de 6 litres et 48 soupapes développant de 660 chevaux à 7200 tours/minutes et 657 Nm à 5500 tours/minutes. Son régime maximal est fixé à 8200 tours/minutes. Il permet à la Ferrari Enzo d’atteindre 350 km/h et d’expédier le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.