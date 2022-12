Un député écologiste veut nous faire peindre le toit en blanc, pourquoi faire ?

Des propositions saugrenues à l’Assemblée Nationale, il y en a eu. La dernière en date est-elle celle de Julien Bayou, député écologiste qui propose de repeindre les toits des maisons en blanc dans son amendement ? Et si l’idée venant jusqu’à l’automobile ? Une proposition pas si mauvaise que cela.

Le blanc, une couleur qui réfléchit le soleil

C’est bien connu, le blanc est la couleur qu’il faut porter en été pour ne pas mourir de chaud. Julien Bayou souhaite étendre ce principe à nos toitures de maison et d’immeubles afin de réduire la chaleur dans les habitations l’été. Ce serait donc un moyen de réduire la température dans le domicile et de se passer de la climatisation.

En effet, le blanc est une couleur claire qui va renvoyer une majorité des rayons lumineux tandis que les couleurs plus sombres ont tendance à les absorber plus facilement. L’effet albédo pourrait être appliqué aux voitures

Repeindre le toit en blanc de nos voitures ?

Si Julien Bayou a déposé un amendement en faveur de cette application pour les habitations, le député EELV souhaite que les automobilistes suivent la même logique en adoptant un toit blanc. Pour les mêmes raisons, une voiture avec un toit blanc voit sa température dans l’habitacle rester plus fraîche. Il est donc possible de moins utiliser la climatisation, équipement polluant puisqu’il pousse le véhicule à plus consommer.

Pour les véhicules électriques, cela pourrait augmenter l’autonomie en raison de plus grandes économies d’électricité. Alors roulerons-nous bientôt dans des véhicules avec un toit blanc ? Pas sur mais il y a de l’idée.