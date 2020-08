Toyota RAV4 : nouvelle version Black Edition

Cette version porte bien son nom, puisque tout est peint en noir du toit aux jantes ! L’équipement est complet.

Dans le monde de la série spéciale, il y en a une qui a particulièrement la cote auprès des constructeurs en manquent d’inspiration, celle qui met à l’honneur la couleur noire, une manière de jouer la carte chic. Ils sont donc nombreux à proposer des Black Collection ou Black Edition. Nouvel exemple avec Toyota et ce RAV4.

Et ce Black Edition prend vraiment au pied de la lettre le concept. A l’extérieur, tout est peint en noir. La version Collection avait déjà le toit et les passages de roue de cette couleur, mais ici c’est donc full black. Les jantes 19 pouces sont peintes en noir, tout comme les sabots de protection à l’avant et à l’arrière et la grille de calandre. Il reste juste le logo avant et le décor au-dessus du vitrage latéral en chromé.

A bord, c’est logiquement le même traitement (mais Toyota n’a pas fourni de photo). Les inserts décoratifs et le ciel de toit sont noirs, tout comme la sellerie qui associe cuir et alcantara. Tout juste on a des surpiqûres grises, une manière de faire ressortir ce détail qui flatte l’oeil et donne un sentiment de qualité. L’équipement est complet, car il y a en série la caméra 360°, le système audio JBL à neuf haut-parleurs, le chargeur de téléphone à induction et l’arsenal d’aides à la conduite du pack Toyota Safety Sense.

Cette variante Black Collection est disponible avec les deux déclinaisons hybrides simples, en 2 ou 4 roues motrices, fortes de 218 ou 222 ch. La première coûte 46.400 €, la seconde 48.450 €.