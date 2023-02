Toyota Rav4 : le SUV nippon recoit le titre de voiture la plus volée en France

Le magazine AutoPlus vient de publier une étude Argos donnant les résultats des véhicules les plus volés en France. S’il y a quelques années on trouvait sur le podium des petites citadines. Les résultats ont maintenant bien changé. On vous explique sur Abcmoteur

Le Toyota Rav4 sur la première marche

Et au sommet de ce classement on retrouve le SUV nippon Toyota Rav4. En effet avec 240 vols pour 10 000 véhicules, il se place devant son cousin Lexus NX. On peut aussi relever que le groupe Toyota (Toyota et Lexus) a 4 des 10 premières voitures les plus fréquemment volées en France. Voici le top 10 :

Toyota Rav4

Lexus NX

Audi A3

Lexus UX

Renault Mégane 4

Alfa Romeo Giulietta

Land Rover Range Rover Sport 4

Land Rover Range Rover Sport 2

Toyota C-HR

Peugeot 3008

Pourquoi autant de Toyota volées ?

Comment donc expliquer autant de vols de Toyota en 2022 ? Il faut noter que la technique de vol à l’enceinte JBL (un speaker Bluetooth trafiqué) est efficace sur ces véhicules. Il ne faut qu’un court instant à une personne mal intentionnée pour ouvrir une Toyota. C’est une des premières raisons qui permet de comprendre pourquoi autant d’entre elles sont volées.

De plus, les véhicules devant devenir toujours plus propres, il y a un accroissement des métaux précieux présents sur le véhicule. L’enquête d’Argos prend également en compte le vol de pots catalytiques. Le Rav4 a pu connaître de nombreux vols de ce type.