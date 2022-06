Toyota Corolla : le restylage de la berline compacte nippone

La douzième génération de la Toyota Corolla a le droit à un restylage. Des modifications qui ne doivent pas changer la recette d’un succès puisque Toyota en a écoulé 50 millions depuis 1966.

Moderniser sans chambouler

Le restylage de la Toyota Corolla est subtil, on peut remarquer un nouveau maillage de la calandre mais aussi des contours de feux antibrouillards et des jantes. Sur les finitions supérieures, de nouveaux phares bi-led viennent faire leur apparition. Les modifications sont donc légères, pour les compléter deux nouvelles couleurs arrivent au catalogue, le Bleu Genièvre et le Gris Atlas.

Hausse de la puissance

La Corolla profite de ce restylage pour voir la puissance de ses moteurs hybrides augmenter. Ainsi le 1,8 litre de 122 chevaux revendique maintenant 140 chevaux, améliorant l’accélération de 0 à 100 km/h en 9,2 secondes sans augmenter les émissions de CO2. L’autre moteur 2,0 litres passe de 184 à 196 chevaux pour gagner presque une demi-seconde sur le 0 à 100 km/h qui s’effectue en 7,5 secondes. Cette dernière arrive à réduire de 3g/km ses émissions de CO2 pour émettre 107 g/km.

Les deux motorisations disposent d’une nouvelle batterie hybride lithium ion plus légère de 18 kilos tout en améliorant ses performances.

Toyota affirme que le calibrage du système hybride permet à présent de produire des accélérations plus naturelles en fonction des attentes du conducteur.

Nouvelles technologies dans l’habitacle

L’habitacle de cette Corolla restylée reçoit un nouvel écran multimédia tactile de 10,5 pouces, plus grand, il affiche également de nouveaux graphismes HD et dispose d’une vitre antireflet. À partir du niveau de finition intermédiaire, elle dispose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces avec 4 modes d’affichages différents Casual, Smart, Sport et Tough.

Un assistant vocal fait son entrée à bord qui promet de reconnaître un langage naturel pour exécuter les demandes du conducteur relatives au véhicule comme l’ouverture et la fermeture des vitres. De plus, les nouvelles Corolla sont connectées par 4 ans d’abonnement au Toyota Smart Connect permettant notamment d’avoir les infos trafics en temps réel.

Plus de sécurité

La Corolla restylée est équipée du Toyota T-Mate qui comprend les équipements du Toyota Safety Sense de dernière génération et d’autres systèmes actifs d’aide à la conduite et au stationnement. Les améliorations sont les suivantes :

Le système de réduction de la sensibilité de l’accélérateur dans le cadre d’une collision frontale avérée, qui réagit à une utilisation soudaine de l’accélérateur lors d’un déplacement à basse vitesse.

L’assistant de trajectoire qui est désormais capable de réagir aux véhicules venant en sens inverse.

Une aide à l’évitement des collisions lorsque le véhicule tourne à une intersection.

Une assistance à la réduction de la vitesse dans les virages et à l’évitement des collisions latérales.

La nouvelle Corolla restylé doit se faire attendre de ses futurs propriétaires car sa commercialisation n’est prévue qu’en début 2023.