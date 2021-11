Toyota Aygo X, renouvellement de la nippone.

Le constructeur japonais dévoile son premier crossover urbain, l’Aygo X à prononcer Aygo « cross », celui-ci sera disponible au printemps 2022.

Pour cette troisième génération d’Aygo, Toyota choisi d’adopter un nouveau style crossover en lui donnant des éléments baroudeurs sur toute la carrosserie, plastiques noires autour des passages de roues et fausses protections sur les bas de pare-chocs. Pour remplir ces passages de roues, Toyota monte des jantes de 18 pouces dans les versions les plus haut de gamme. Cela peut sembler grand et pénalisant le confort. Ce sera à confirmer sur un essai routier. Elle séduira certainement par des lignes plus consensuelles que sa devancière, des couleurs pétillantes (Vert Cardamome, Rouge Piment, Beige Gingembre, Bleu Geneviève). À noter qu’elle sera proposée en version découvrable.

Conçue et produite en Europe et pour les villes du vieux continent, celle-ci se démarque de l’Aygo classique par un gabarit 23,5cm plus long que sa devancière pour atteindre 3,70m, ce qui lui permet de gagner 9cm d’empattement. La largeur augmente de 12,5cm et elle est plus haute de 5cm. Cette poussée de croissance devrait permettre à cette citadine d’offrir plus d’habitabilité pour ses passagers et un coffre plus logeable, il gagne 60 litres pour culminer à 231 litres. Cette prise de taille ne semble pas nuire à la maniabilité. En effet Toyota annonce un rayon de braquage de 4,70m. Bien qu’elle ait grandi, elle reste légère (940Kg). L’assise rehaussée de 5cm devrait améliorer la visibilité sur route. Elle sera animée par un 3 cylindres essence de 1.0l de 72cv et 93nm de couple, lié au choix à une boîte mécaniques 5 rapports ou une nouvelle boîte CVT reprenant le principe de fonctionnement de la Yaris. Autre lien de parenté puisque les deux autos partagent maintenant la même plateforme (GA-B). Au chapitre consommation le constructeur annonce moins de 5l/100Km en cycle WLTP.

Bien équipée sur ses versions haut de gamme, les clients auront le droit à un chargeur de smartphone par induction, les sièges chauffants, un régulateur de vitesse adaptatif, l’Apple CarPlay et l’Android Auto. Tout ce que l’on trouve dans les plus grandes. Néanmoins, Toyota n’annonce pas de version 4 roues motrices, un bémol quand on sait qu’un quart des Fiat Panda vendues en France sont des 4X4.

Cette nouvelle génération débarquera en concession courant 2022 aux environs de 16 000€, un prix en hausse par rapport à l’ancienne génération mais bien armée pour plaire aux clients urbains.