The Grand Tour: Carnage à trois, Trailer

Depuis quelques années, les trois présentateurs emblématiques de Top Gear Angleterre ne sont plus aux commandes de l’émission de la BBC mais ont leur propre show sur Prime Vidéo (Amazon).

Chaque annonce d’une de leur nouvelle aventure est un événement dans la sphère automobile tant celles-ci sont bien produites, diversifiées et divertissantes. Avec The Grand Tour, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May ne sont plus à la présentation d’une émission automobile classique mais plutôt dans un divertissement où trois amis partent en road-trip avec des péripéties rocambolesques et des voitures plus ou moins récentes, plus ou moins fiables…

Après avoir visité dernièrement Madagascar et l’Écosse, ce jeudi, les fans de The Grand Tour ont eu le droit à un trailer d’une nouvelle aventure se déroulant avec des voitures françaises !

Dans cette bande-annonce, on peut apercevoir des mythes de l’automobile française: 2 CV Charleston, Citroen SM, Citroen Ami 6, Panhard 24, Renault Avantime… Mais aussi d’autres voitures moins glorieuses. Jeremy Clarkson qualifie même les voitures françaises « d’étranges ».

Sur le fond d’une vielle rivalité franco-britannique, les présentateurs ne se privent pas d’abîmer nos productions nationales, passionnés sensibles de françaises veuillez vous abstenir. On aura aussi le loisir d’observer des défis comme escalader une colline en monospace ou de faire du rallycross en GTI tricolores. Une aventure qui promet de rester dans leur style si apprécié de leurs fans.

Un épisode disponible le vendredi 17 décembre qui promet encore beaucoup de rires comme seul ce trio anglais sait le déclencher.