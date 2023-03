Tesla : vers une nouvelle baisse des prix ?

Tesla avait connu en 2022 une forte inflation de ses tarifs surtout sur les Model 3 et Model Y. Cependant depuis le début de cette année 2023, ces deux derniers modèles ont connu une belle baisse des tarifs permettant enfin de s’offrir une Tesla en profitant du bonus écologique. À présent une nouvelle baisse se prépare, du moins c’est ce que laisse penser l’évolution des prix aux Etats-Unis.

Une baisse de 5 000 dollars pour la Model S

La berline Tesla, la Model S voit son prix baisser de 5 000 dollars. Cela lui permet de passer de 94 990 dollars à 89 990 dollars. Une baisse des prix qui comprend la version surpuissante Plaid de 1 020 chevaux qui est maintenant disponible dès 109 990 dollars. À ce prix, la berline électrique à la puissance comparable à une Bugatti Veyron est presque donnée.

Une baisse de 10 000 dollars pour le Model X

Le SUV 5 ou 7 places Model X de Tesla voit une baisse encore plus importante de ses tarifs avec 10 000 dollars de chute. Il passe de 109 990 dollars à 99 990 dollars tandis que la version Plaid est au prix de l’ancien entrée de gamme soit 109 990 dollars, là encore une affaire pour une voiture familiale capable de laisser sur place des supercars.

Bientôt la même baisse en Europe ?

Cette baisse des tarifs outre Atlantique est intéressante et on aimerait en constater une comparable en Europe. En effet, les tarifs des Model S et Model X n’ont pour l’instant pas bouger sur le Vieux-Continent, ces derniers étant plus chers qu’aux Etats-Unis avant la baisse des prix, la différence est maintenant très importante.