La Tesla Model S et la Tesla Model X sont actuellement les deux plus anciens modèles de la gamme de la marque d’Elon Musk. En production depuis 2012 pour la Model S et depuis 2015 pour le Model X, le constructeur Texan leur offre pour cette année une nouvelle version dont le carnet de commandes vient d’ouvrir. Tout ce qu’il faut savoir est à découvrir sur Abcmoteur.

Plus d’autonomie

Ces versions nommées Dual Motors de la Tesla Model S et de la Tesla Model X héritent chacune de deux moteurs synchrones à aimants permettant d’entraîner les 4 roues. Elles restent donc 4 roues motrices. Tesla annonce également une augmentation de l’autonomie avec 634 km d’autonomie pour la Model S et 576 km pour la Model X. Une augmentation de l’autonomie obtenue grâce à un allégement des carrosseries et un travail effectué pour réduire le coefficient de traîné des véhicules, elles sont donc plus aérodynamiques.

Elles ne renient pas leur réputation de bêtes d’accélération avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,2 secondes pour la Model S tandis que le Model X demande 3,9 secondes.

Prix et livraison

Pour vous offrir ces nouvelles versions, il faut compter 113 990 euros pour la Model S Dual Motors et 121 990 euros pour la Model X Dual Motors. Les livraisons devront débuter dès la fin du premier trimestre.