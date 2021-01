Tesla casse les prix sur la Model 3

Les prix de la Model 3 ont fortement baissé. Ce qui permet même à la version d’accès d’avoir le bonus maximal.

Pas de tambour, ni de trompette. Et pourtant une sacrée bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent acheter une Model 3. Tesla vient de baisser les prix de sa petite berline. Voilà qui n’est pas courant, d’autant que la baisse est importante. La variante d’entrée de gamme, nommée Autonomie Standard Plus, est passée de 50.990 à 43.800 € !

Cela fait déjà un gain de plus de 7.000 €. Surtout, ce nouveau prix permet de « débloquer » le bonus maximal. En effet, en passant sous la barre des 45.000 €, cette Model 3 peut profiter du bonus de 7.000 €, au lieu de 3.000 € précédemment. Le prix bonus compris est donc de 36.800 €… alors qu’il était de 47.990 € en début de semaine. Voilà plus de 11.000 € d’économies ! Si vous aviez passé commande avant le changement de prix, pas de panique : le nouveau tarif vous sera appliqué, si vous n’avez pas été livré. Malheureusement, ceux qui ont été livrés avant mercredi, il n’y a rien à faire…

Mine de rien, Tesla frappe fort sur le marché de l’électrique avec ce nouveau prix d’accès, d’autant que la Model 3 « ASP » n’a rien d’un modèle au rabais. S’il n’y a qu’un moteur, les performances restent bonnes, avec 5,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Et l’autonomie annoncée frôle les 450 km. La marque bouscule le marché, car à ce prix, la concurrence propose des véhicules plus petits et moins puissants (Peugeot e-2008, Kia e-Niro, Volkswagen ID.3). Et Tesla a l’avantage de son réseau de « super-chargeurs », qui permettent d’envisager plus sereinement de longs trajets.

Dans le reste de la gamme Model 3, la variante Grande Autonomie (580 km) est à 51.990 € (bonus de 3000 €) et la Performance à 59.990 € (bonus de 3.000 €), soit des baisse de 6.000 €.