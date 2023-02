Suzuki Swace Hybrid : la mécanique évolue

La Suzuki Swace partage beaucoup de choses avec la Toyota Corolla, presque tout à vrai dire. Les changements peuvent se compter sur les doigts d’une main. Alors si la Toyota évolue, la Suzuki aussi. Ce qui nous pousse à en parler aujourd’hui est sa motorisation qui évolue.

Elle gagne en puissance

Si elle partage beaucoup d’éléments avec la Toyota, elle ne partage cependant le moteur 2.0 litres et elle n’obtient que la mécanique 1,8 litre hybride. C’est cette dernière qui gagne en puissance puisqu’elle passe de 122 chevaux à 140 chevaux. De quoi donner plus de coffre à la Swace sans toutefois augmenter ses consommations et ses émissions. Elle est toujours annoncée pour 4,6l/100km et 104g/km de CO2.

Avec cette puissance plus importante, elle pourrait mieux convaincre les clients. D’autant plus qu’elle dispose maintenant de nouveaux équipements à son bord.

Un nouvel écran multimédia

Le système d’infodivertissement évolue avec un écran plus grand, il mesure maintenant 8 pouces et est tactile. Son instrumentation numérique est elle aussi nouvelle. On peut aussi noter l’arrivée de série d’un freinage d’urgence avec détection des véhicules, cyclistes et piétons qui fonctionne également dans les intersections.

Prix

Toutefois, ces équipements et cette puissance supplémentaire se paient d’une hausse des tarifs de 3000€. Ainsi son prix atteint maintenant 32 750 € en finition Privilège et 34 250 € en Pack.