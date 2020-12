Zenpark+, c’est le premier forfait de stationnement illimité qui donne accès à 1000 parkings pour un prix mensuel agressif.

Téléphone, streaming audio ou vidéo et même voiture (chez Seat) : l’abonnement sans engagement est devenu une forme de consommation incontournable de nos jours. Zenpark a eu l’idée de développer cela pour le stationnement. Cette société française vient de lancer Zenpark+, le premier forfait de stationnement illimité avec un abonnement mensuel à prix fixe.

Avec ce système, on peut trouver et réserver une place dans un des 1.000 parkings privés partagés du réseau Zenpark. Ces parkings sont situés dans 200 villes en France et en Belgique. La réservation se fait de manière digitale, via une application mobile (disponible sur iOS et Android). Le téléphone se transforme en pass d’accès au parking. Pas besoin de ticket et pas besoin de passer à une borne de paiement. C’est donc du 100 % sans contact; même s’il a un service client joignable 7 jours sur 7 en cas de problème.

En plus d’être simple, l’abonnement est proposé à un prix agressif : c’est 49 € par mois ! Zenpark souligne que le budget moyen du stationnement est de 65 € en France et même de 145 € à Paris. Avec 49 €, un Parisien ne peut se garer que quelques heures dans une rue de la capitale !

Avec cette offre, la société veut séduire ceux qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur voiture, notamment en cette période de confinement, d’autant que cette fois, peu de villes ont rendu le stationnement gratuit dans leurs rues. Certains font même le choix d’utiliser davantage leur auto pendant la crise sanitaire, de peur des contaminations dans les transports en commun.