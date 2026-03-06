Sportive et sonore : la BMW M2 gagne en agressivité avec ses nouvelles options

La BMW M2 pousse encore plus loin son tempérament sportif. Grâce à un nouveau kit aérodynamique M Performance Track et à un système d’échappement revisité, le coupé compact de BMW renforce son orientation vers la performance et promet une expérience de conduite encore plus intense, aussi bien sur circuit que sur route ouverte.

Un kit aérodynamique conçu pour la piste

La division BMW M enrichit le catalogue d’accessoires M Performance avec un kit baptisé M Performance Track, spécialement développé pour la M2. Disponible à partir de juillet 2026, cet ensemble vise à améliorer l’efficacité aérodynamique et la stabilité de la voiture lors d’une utilisation sportive.

À l’avant, la M2 reçoit un splitter réglable manuellement. Celui-ci peut être déployé lors d’une utilisation sur circuit afin d’optimiser l’appui aérodynamique. Le bouclier est également complété par une entrée d’air située sous le radiateur d’huile moteur ainsi que par des déflecteurs fixes placés près des passages de roues, destinés à canaliser plus efficacement les flux d’air.

À l’arrière, un diffuseur redessiné contribue à améliorer la gestion de l’air à haute vitesse. L’élément le plus spectaculaire reste toutefois l’aileron inspiré de celui de la BMW M4 GT3. Entièrement réglable, il peut être positionné dans une configuration spécifique appelée « Race Mode ». Dans ce cas, l’aileron est déplacé d’environ 50 mm vers l’arrière pour accroître l’appui sur le train arrière et améliorer la stabilité à haute vitesse. Son angle d’attaque peut également être ajusté manuellement, et il intègre le troisième feu stop.

Mais les évolutions ne concernent pas seulement les éléments visibles. Sous la voiture, BMW installe des combinés filetés réglables permettant d’abaisser la garde au sol d’environ 20 mm. Cette modification vise à améliorer le comportement dynamique et la précision de conduite, en particulier sur circuit. Le tarif de ce kit M Performance Track n’a pas encore été annoncé pour le marché français.

Un échappement plus expressif

En parallèle, la sportive allemande peut également recevoir un nouvel échappement M Performance destiné à renforcer la signature sonore du modèle. Les clients peuvent opter pour des sorties réalisées en carbone et en titane, qui participent à l’identité visuelle du système.

Outre son esthétique, cet échappement se distingue par un silencieux allégé. Il permet de réduire le poids de l’ensemble d’environ huit kilogrammes par rapport au système d’origine. Un gain modeste mais toujours apprécié dans l’univers des voitures de sport.

L’intérêt principal de cet équipement reste toutefois acoustique. Ce nouvel échappement libère davantage la voix du six cylindres en ligne 3,0 litres biturbo qui anime la BMW M2 et développe 530 chevaux. La sonorité, jugée parfois trop discrète sur la version standard, devient ainsi plus présente et plus expressive, offrant une expérience de conduite encore plus immersive.