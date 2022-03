Sony et Honda s’associent dans la production de véhicules

Sony avait annoncé vouloir entre sur le marché des véhicules électriques et autonome en utilisant leur expertise technologique. Le fabricant Japonais n’a cependant pas d’expérience sur 4 roues et a décidé de s’associer avec l’un des constructeurs nippons les plus aguerris.

Honda et Sony : une nouvelle entreprise

Les deux constructeurs ont annoncé récemment leur association pour la création d’une co-entreprise qui a pour but de développer des véhicules électriques à l’horizon 2025. L’objectif des deux marques est de profiter des avantages de chacun. Sony s’occupera des développements du software de la voiture, à savoir, les logiciels, les capteurs et l’électronique. Honda apportera à l’union ses qualités de développement en châssis et motorisations.

Automobiles et autres

Selon Toshihiro Mibe, le PDG de Honda, cette alliance a pour but d’être à la pointe de l’innovation, de l’évolution et de l’expansion de la mobilité dans le monde. Il faudrait ainsi comprendre que l’alliance ne se contenterait pas de développer uniquement des automobiles. Honda sait déjà développer différentes mobilités en témoigne leur gamme moto, moteurs d’engins nautiques ou encore le Honda Jet. Cette nouvelle structure devra donc être large pour dépasser les attentes des clients et innover comme veulent les deux firmes.

Le nom de cette alliance n’est pas encore dévoilé, il sera annoncé au courant de l’année. Le premier projet doit voir le jour en 2025.