Smart #1 Brabus : le test de l’élan n’est pas convaincant

Les véhicules électriques ont souvent un centre de gravité plus bas que les équivalents thermiques en raison des batteries placées dans le plancher du véhicule. Une spécificité qui les rend plus agiles ce qui aide normalement au fameux test de l’élan. Cependant le Smart #1 n’est pas dans ce cas.

Des résultats décevants

Le Smart #1 Brabus est passé entre les mains des journalistes espagnols du média KM77 pour réaliser des essais poussés. Parmi ces essais, le test de l’élan est redoutable pour juger des capacités dynamiques d’une voiture. Cependant le Smart #1 Brabus, la version la plus puissante ne réussit pas le test de l’élan à la vitesse d’essai de 77 km/h choisie par les journalistes. À cette vitesse, il est impossible de le garder entre les cônes et pour cause, le véhicule prend beaucoup de roulis ce qui rend difficile pour le diriger. Pour réussir le test de l’élan, les journalistes ont dû réduire la vitesse à 65 km/h.

Des bons résultats sur le slalom

À l’inverse sur le slalom d’essai, le Smart #1 Brabus semble être l’un des meilleurs véhicules essayés. Avec un temps de 22,5 secondes pour réaliser le parcours, il tient tête haute à l’Audi RS 3 ou encore à la Polestar 2. Jolie performance pour un SUV électrique.