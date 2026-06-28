Skoda Peaq : le nouveau grand SUV électrique 7 places veut marquer son territoire

Le Skoda Peaq symbolise une nouvelle étape dans la montée en puissance électrique de Skoda. Positionné au sommet de la gamme des SUV zéro émission du constructeur tchèque, ce modèle familial entend conjuguer espace, technologie et autonomie pour répondre aux attentes d’un public européen de plus en plus exigeant. Avec jusqu’à 7 places et plus de 640 km annoncés, il vise clairement les familles à la recherche d’un véhicule polyvalent pour les longs trajets.

Un design robuste et une identité visuelle forte

Le Skoda Peaq s’inscrit dans le nouveau langage stylistique de la marque, baptisé Modern Solid. L’approche est clairement orientée vers un style plus affirmé, avec des lignes tendues et une silhouette très structurée. Le SUV affiche des proportions généreuses, avec 4,87 m de long, 1,85 m de large et 1,66 m de haut, confirmant son positionnement sur le segment des grands SUV familiaux.

L’ensemble repose sur une présence visuelle forte, accentuée par des jantes pouvant atteindre 21 pouces et des poignées de portes intégrées pour améliorer l’aérodynamisme. À l’arrière, la signature lumineuse en forme de T reprend les codes récents de la marque et assure une continuité stylistique avec les autres modèles électriques de la gamme.

Pensé pour les familles, le Peaq propose une configuration jusqu’à 7 places, renforçant sa vocation de SUV polyvalent capable d’assurer aussi bien les trajets du quotidien que les longs déplacements.

Une base technique favorisant l’autonomie

Sous sa carrosserie, le Skoda Peaq repose sur une batterie de 91 kWh, dont 86 kWh utilisables. Cette capacité lui permet d’annoncer jusqu’à 644 km d’autonomie WLTP dans sa version propulsion de 286 chevaux, un chiffre qui le place parmi les références de son segment. Un segment où le Peugeot E-5008 occupait une place de choix jusqu’ici.

Une déclinaison à transmission intégrale, baptisée 90X, porte la puissance à 299 chevaux. Si l’autonomie descend légèrement à environ 611 km, les performances restent cohérentes pour un SUV de ce gabarit.

Côté recharge, le modèle accepte jusqu’à 200 kW en courant continu, permettant de récupérer une grande partie de l’autonomie en un peu moins de 30 minutes dans des conditions optimales. Un point essentiel pour un véhicule pensé pour les grands déplacements.

Le Peaq sera livré à partir de l’automne. Mais c’est surtout sa présence sur les routes du Tour de France, Skoda étant partenaire majeur, qui devrait accélérer sa visibilité, Skoda profitant de son partenariat historique avec l’événement pour exposer largement son nouveau SUV électrique auprès du grand public.