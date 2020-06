Skoda Octavia : Scout toujours

La nouvelle Skoda Octavia est déclinée en version Scout. Il s’agit du break Combi avec un look de SUV. Il est possible d’avoir une transmission intégrale.

En 2007, Skoda lancait l’Octavia Scout, un break baroudeur. A l’époque, le constructeur n’avait pas de SUV dans sa gamme. Depuis, le tchèque a lancé les Kamiq, Karoq et Kodiaq. Mais cela ne l’empêche pas de proposer toujours ses Scout. La quatrième génération de l’Octavia, qui tarde à rejoindre les concessions françaises, en profite ainsi.

La recette ne change pas. La Scout est basée sur la carrosserie break Combi et adopte un look d’aventurier. Il y a ainsi des protections de carrosserie en plastique noir sur les bas de caisse, autour des roues et à la base des boucliers. Ces derniers intègrent des décors couleur argent. Les coques de rétroviseurs reprennent aussi cette teinte. La Scout reçoit en série des jantes 18 pouces. Des 19 pouces sont disponibles en option.

A bord, les changements sont moins nombreux. Il faut un oeil exercé pour détecter les inserts décoratifs spécifiques ou la sellerie inédite, avec le logo Scout. Le pédalier a une finition aluminium et il y a des surpiqûres marron. On retrouve un écran central jusqu’à 10 pouces. Ce break de 4,70 mètres de longueur annonce un volume de coffre des plus généreux, avec 640 litres.

Contrairement à d’autres véhicules qui imitent les SUV, cette Octavia Scout sera bien proposée avec une transmission intégrale. Trois variantes 4×4 seront au programme : un essence 2.0 TSI de 190 ch et deux diesels 2.0 TDI de 150 ou 200 ch. La boîte DSG 7 rapports sera en série sur ces modèles. Skoda ajoute cependant pour la première mois des modèles tractions, avec l’essence 1.5 TSI de 150 ch et le diesel 2.0 TDI de 116 ch.