Seat Ateca : un petit restylage

Le SUV compact adopte la nouvelle calandre de Seat. L’équipement est enrichi. En revanche, sous le capot, pas de grande nouveauté.

L’Ateca est arrivé comme le Messie dans la gamme Seat. Lancé en 2016, et déjà vendu à plus de 300.000 exemplaires, ce SUV compact a permis à la firme espagnole de booster ses ventes. A mi-carrière, l’Ateca profite d’une mise à jour qui lui permet de rester à niveau. C’est notamment l’occasion pour lui de recevoir la nouvelle calandre de la marque, inaugurée en 2018 par le Tarraco et reprise depuis par la Leon 4.

La grille a maintenant une forme hexagonale, avec un contour chromé plus épais. La pointe intérieure des optiques est redessinnée, pour suivre ainsi la nouvelle forme de la calandre. La signature lumineuse est plus fine. Celle de l’arrière est aussi revue, avec des clignotants dynamiques. Autre évolution visible à l’arrière : le nom Ateca est écrit avec une police manuscrite. Les boucliers sont redessinés, ce qui entraine d’ailleurs une augmentation de la longueur de 18 mm (l’Ateca s’étire maintenant sur 4,38 m). Ce restylage s’accompagne d’une nouvelle gamme de jantes.

L’intérieur ne change pas beaucoup. Dommage, c’est là que l’Ateca a le plus vieilli, avec la planche de bord de l’ancienne Leon, qui date de 2012 donc. Il y a quand même de nouveaux écrans tactiles, plus grands (jusqu’à 9,2 pouces) et on peut avoir une instrumentation numérique. L’habillage des portes est revu pour faire progresser la qualité perçue.

La dotation est en revanche bien enrichie. L’Ateca peut avoir une nouvelle conduite semi-autonome de niveau 2 qui fonctionne jusqu’à 210 km/h. Elle couple le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage dans la voie. Le modèle gagne aussi l’assistant de manoeuvre avec une remorque et une alerte d’objets en mouvement à la descente du véhicule. En clair, si vous ouvrez votre portière, mais qu’un piéton, un cycliste ou une voiture est en approche, vous êtes alerté.

Sous le capot, déception : l’Ateca cru 2020 ne se met pas à l’hybride. Il conserve donc des blocs thermiques classiques. Au choix en essence : 1.0 TSI 110 ch, 1.5 TSI 150 ch et 2.0 TSI 190 ch. En diesel, le 2.0 TDI est désormais décliné en 115 et 150 ch. Le 190 ch disparait et l’ancien 115 ch était un 1.6. La transmission intégrale 4Drive est de série sur l’essence 190 ch et en option sur le diesel 150 ch.