Rolls-Royce Spectre : du luxe en silence

Tandis que le Mondial de l’automobile suit son cours à Paris, Rolls-Royce absent de l’événement dévoile des éléments de son nouveau coupé. Un coupé qui représente une grande première pour la marque britannique.

Un coupé électrique

La grande nouveauté de ce coupé Rolls-Royce Spectre est l’absence du moteur V12 sous son capot. En effet, Rolls-Royce va lancer bientôt son premier véhicule électrique. Il annonce une autonomie de 520 km, un chiffre plutôt bluffant lorsque l’on connaît son poids pachydermique de 2 975 kilos à vide. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,5 secondes. La machine électrique annonce une puissance de 430 kW tandis que le couple est établi à 900 Nm.

Design connu

Le design et la silhouette générale de la voiture ressemblent à celui du coupé Rolls-Royce Wraith mais modernisé. La calandre est la plus large jamais installée sur une Rolls-Royce, cette dernière reçoit une finition en acier inoxydable poli et elle obtient 22 Leds pour un éclairage doux. Les optiques avant sont divisés en deux blocs et à Leds. La partie arrière de ce grand coupé est inspirée comme souvent chez Rolls-Royce d’un bateau. Les feux arrière sont intégrés dans le plus grand panneau de carrosserie de la marque. Selon Rolls, ces optiques sont « comparables à des bijoux ». La voiture est chaussée de jantes de 23 pouces.

Habitacle chic et classique

Rolls-Royce ne casse pas ses codes avec un intérieur ultramoderne et technologique. On trouve un combiné d’instrument numérique ainsi qu’un écran d’infodivertissement tactile mais tout cela s’intègre dans une planche de bord au dessin classique. Une habile présentation qui lie le meilleur des deux courants. On y retrouve bien sur le ciel de toit étoilé mais aussi pour la première fois les portes Starlight qui intègrent 4 976 étoiles légèrement éclairées. La planche de bord est aussi éclairée autour de la dénomination Spectre avec 5500 petites étoiles.

Bien évidemment, cette Rolls-Royce fait l’objet d’un programme de personnalisation toujours infini.

Prix et lancement

Le lancement de cette Rolls-Royce Spectre est prévu pour la fin de l’année 2023. Le prix n’est pour l’instant pas communiqué mais la firme de Goodwood annonce un positionnement entre le Cullinan et la Phantom, soit environ 400 000€.