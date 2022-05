Rolls-Royce Boat Tail : la voiture la plus chère du monde

Dans le monde du luxe et chez Rolls-Royce, la seule limite est le client et ses moyens. Alors quand un client particulièrement fortuné souhaite un véhicule bien particulier, la réalisation est affolement belle mais son prix l’est aussi.

Au concours d’élégance de la Villa d’Este en Italie, Rolls-Royce a présenté la deuxième de ses trois créations dans la série Boat Tail. Ce modèle à l’inspiration nautique devrait être le dernier présenté mais pas le dernier produit. En effet, l’acheteur de la troisième souhaite garder son véhicule confidentiel.

Cette version est entièrement configurée par le propriétaire qui souhaite rendre hommage » à son père et à son héritage familial » qui ont fait fortune dans le commerce de Perles et de coquillages. Ceci explique la couleur de la voiture de la carrosserie qui est une inspiration de 4 coquilles provenant de la collection personnelle de l’acheteur. Ainsi, la peinture mélange des touches d’huître, de bronze et de rose associées à des paillettes blanches. Le capot aborde une couleur cognac plus foncée.

L’inspiration nautique se retrouve sur la queue de cette voiture qui est composée de deux pièces de noyer vernis avec des rayures roses. Dessous se cache un service à boisson permettant d’accueillir des grands crus.

Élégance interne

L’habitacle de cette Rolls-Royce Boat Tail se veut lui aussi élégant et dans la même inspiration que l’extérieur. Il est donc composé de bois identique à celui posé sur la queue, d’une sellerie en cuir d’une grande qualité. Sur la planche de bord trône fièrement une horloge en nacre. Afin de le rendre le plus élégant possible, aucun écran est présent dans cet habitacle, cela ne veut pas pour autant dire que la modernité est absente de cette création.

28 000 000 de dollars

L’exclusivité et la rareté se paient. Si le prix de cet exemplaire unique n’est pas communiqué, il devrait vraisemblablement être proche du prix de la première Rolls-Royce Boat Tail vendue 28 000 000 de dollars soit environ 26 300 000 millions d’euros. Ce qui en fait donc la voiture neuve la plus chère du monde.