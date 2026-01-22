Rétromobile 2026 : tout ce qu’il faut savoir pour bien préparer votre visite

Rendez-vous incontournable pour les amateurs de voitures anciennes et de patrimoine automobile, Rétromobile s’apprête à célébrer en 2026 un cap majeur de son histoire. Cinquante ans après sa création, le salon parisien entend marquer l’événement avec une édition ambitieuse, mêlant expositions prestigieuses, hommages aux grands chapitres du sport automobile et la présence de constructeurs. L’événement se tiendra du 28 janvier au 1er février 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.

Retour aux racines avec Bugatti et les machines d’exception

Pour cet anniversaire, Rétromobile fait un clin d’œil appuyé à ses origines en mettant à l’honneur l’univers Bugatti, cher aux fondateurs du salon. Une exposition sera consacrée à l’Autorail Bugatti, véritable démonstration de l’ingéniosité mécanique de la marque française, rarement présentée au public.

Cette mise en lumière sera complétée par la présentation de plusieurs prototypes uniques développés entre la fin des années 1920 et le milieu des années 1950. Ces modèles illustrent la diversité des ambitions de Bugatti, entre luxe, performance et innovations techniques parfois méconnues.

L’âge d’or du rallye au cœur de l’édition 2026

Autre pilier de cette édition anniversaire, le sport automobile sera célébré à travers une grande rétrospective consacrée à l’âge d’or du rallye. Conçue avec la Fondation Gino Macaluso, cette exposition couvre trois décennies clés, de 1960 à 1990, période marquée par une évolution spectaculaire des technologies et des performances.

Les visiteurs pourront admirer une sélection de voitures emblématiques qui ont façonné la légende du rallye, chacune incarnant un tournant majeur de la discipline, qu’il s’agisse de transmission intégrale, de motorisations turbocompressées ou de concepts radicalement nouveaux pour l’époque.

Steve McQueen, entre cinéma, vitesse et légende

Figure emblématique du lien entre automobile et culture populaire, Steve McQueen fera l’objet d’une exposition immersive au pavillon 7.2. Intitulée « Steve McQueen : la vitesse pour passion », cette rétrospective propose une plongée dans l’univers d’un acteur dont l’image reste indissociable de la performance et du style.

Plusieurs véhicules mythiques associés à sa carrière seront réunis, notamment ceux rendus célèbres par le film Bullitt. L’exposition mettra également en avant la passion de Steve McQueen pour la moto, avec la présentation de modèles ayant marqué aussi bien le cinéma que sa pratique personnelle du deux-roues.

BMW Art Car World Tour : l’art automobile à l’honneur

Moment fort à portée internationale, Rétromobile accueillera une étape du BMW Art Car World Tour. Pour la première fois en France, les sept BMW Art Cars engagées aux 24 Heures du Mans seront réunies dans un même espace, illustrant la rencontre entre création artistique et compétition automobile.

La BMW Art Car signée Alexander Calder, considérée comme la première du genre, occupe une place centrale dans cette exposition et sert d’affiche officielle à l’édition 2026. Une œuvre devenue iconique, symbole d’une vision audacieuse mêlant art contemporain et sport automobile.

De nombreux constructeurs présents

Rétromobile a pris de l’ampleur ces dernières années et de manière indéniable. Plusieurs constructeurs s’interessent maintenant à l’évenement et officialisent leur présence avec des stands retraçant l’histoire des marques. On retrouve Skoda, Volkswagen, Alpine, Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Citroën, DS, Audi, Aston Martin, Bentley, Mazda, Mercedes-Benz, Maserati, Lotus, Lancia, Lamborghini, Honda, Ford, Fiat, Ferrari ou encore Porsche et Renault. Retromobile est un temps fort de l’année automobile en France et en Europe, y être présent est s’assurer une exposition médiatique importante.

Informations pratiques pour organiser sa visite

Rétromobile 2026 se déroulera à Paris Expo Porte de Versailles du 28 janvier au 1er février. Une soirée d’avant-première est programmée le mardi 27 janvier en début de soirée. Le tarif d’entrée est fixé à 20 euros en prévente et 25 euros sur place, avec une gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Des formules spécifiques sont également proposées, incluant l’accès à certaines expositions exclusives ou un pass complet sur plusieurs jours.