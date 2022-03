Retromobile 2022 : 7 Mclaren F1 !!

Retromobile fait son retour cette semaine à Paris après avoir été interrompu durant la période covid. Cette année un stand fait particulièrement sensation, celui du concessionnaire britannique Kidston.

Tu peux voir une McLaren F1 mais pas 7

En réalité si. Il est possible de contempler 7 Mclaren F1 sur le stand Kidston. Et si l’hypercar anglaise des années 90 au V12 atmosphérique n’est pas assez rare pour vous, vous pourrez observer dans le lot les plus exclusives des F1 et parfois ayant appartenu à des propriétaires eux aussi célèbres.

Celle qui trône fièrement au centre des autres F1 est une version peinte dans le coloris Dark Purple Hearl ayant appartenu à George Harrison des Beatles avant sa disparition en 2001. Simon Kidston affirme que c’est la première fois depuis 30 ans que cet exemplaire se laisse observer.

Une F1 XP GT est aussi présente sur le stand, ce n’est autre que l’un des trois modèles qui a servi à développer la version LongTail de la F1. Seulement 3 exemplaires sont existants.

Des versions ayant couru en compétition sont présentes, deux F1 GTR ayant participé aux 24h du Mans parmi lesquelles un exemplaire piloté par Jacques Lafitte.

Des ventes de prévues ?

Si vous avez envie de vous offrir l’une de ces F1, pourquoi se priver vu qu’il y a le choix ? Ce ne sera pas possible, aucune n’est actuellement en vente. De plus il faudrait vous alléger d’un chèque d’au moins 15 000 000€ si on en suit les estimations des F1 « normales ». Un stand qui coûte un bras, une jambe mais gardez vos yeux car il ne faut pas rater une occasion d’admirer une concentration aussi unique.

Une absente peut être mentionnée, le mythique exemplaire ayant appartenu Rowan Aktinson (Mr. Bean) qui a été quasiment détruit et reconstruit en sauvant un maximum de ses organes d’origine.

Si vous étiez hésitant pour vous déplacer à Retromobile n’attendez plus. Et si vous êtes toujours perplexe sachez que Lamborghini fait une exposition hommage à ses supercars V12 ou bien que vous pouvez admirer la aussi réunies une Ferrari F40, une F50, une Enzo ou encore une LaFerrari.

Nous remercions @BenAutos pour le partage des clichés.