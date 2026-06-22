Le coût des réparations automobiles n’en finit plus de monter. Selon l’observatoire de la SRA, la facture moyenne après un choc a encore progressé de 4% sur un an au premier trimestre 2026. Derrière ce chiffre se cache une dépense que beaucoup d’automobilistes oublient.

Quand on cause un accident, l’assurance prend en charge les réparations du véhicule, à condition d’être assuré tous risques. Mais une franchise de plusieurs centaines d’euros reste à payer. La mauvaise surprise tombe souvent au pire moment, et une question revient alors : qui paye la franchise en cas d’accident responsable ? Une complémentaire auto comme Roole peut rembourser ce reste à charge, sur présentation des justificatifs.

Des réparations toujours plus chères en 2026

La tendance est installée. Depuis 2020, le coût moyen d’une réparation après sinistre a grimpé de 25,7%, d’après l’observatoire annuel de la SRA. Les pièces détachées tirent la facture vers le haut : elles pèsent plus de la moitié de la note (52,3%), devant la main-d’œuvre (37,3%) et la peinture (10,4%). Et les trois postes montent encore !

Le recours aux pièces d’occasion aide un peu. Il concerne aujourd’hui plus d’une réparation sur cinq, sans suffire à inverser la courbe : on remplace désormais plus qu’on ne répare, près de trois pièces endommagées sur quatre finissant changées plutôt que remises en état. Décision Atelier parle d’une inflation qui ne ralentit pas.

Les voitures se complexifient, ça se paie, et les modèles récents bourrés d’électronique, occupent une part croissante des sinistres, ce qui pousse le coût moyen vers le haut. S’y ajoutent les tarifs des constructeurs, premier moteur de la hausse, loin devant le taux horaire et la peinture. La plupart des marques passent deux à trois augmentations dans la même année, près de 6% au total.

Pourquoi la note grimpe à chaque choc ?

Derrière un simple pare-chocs se cachent désormais des capteurs, des radars et des caméras d’aide à la conduite. Après un choc, même léger, tout ce petit monde doit souvent être recalibré, opération facturée à l’heure. Un pare-chocs à remplacer et c’est parfois le réglage d’un radar, le contrôle d’une caméra et un passage au banc. Il y a dix ans, on vissait une pièce et c’était réglé.

Un bloc optique coûtait 486 euros en 2019. En 2024, il en vaut 827 euros, soit 70% de plus en cinq ans selon la SRA, la faute aux signatures lumineuses LED et aux feux de jour intégrés. Sur certains modèles, l’ensemble des feux dépasse les 5 000 euros ! Autant dire un poste qui pèse lourd dans la facture après un accident.

L’addition varie aussi selon la motorisation, un hybride revient 15,7% plus cher à réparer que la moyenne, une électrique 14,3%, toujours d’après la SRA. La zone touchée joue également : près d’un choc sur deux concerne l’avant, là où se concentrent radars, caméras et optiques hors de prix. Et un sur trois touche l’arrière.

Tout le monde encaisse cette inflation, le conducteur responsable un peu plus que les autres : à la franchise s’ajoute le malus de l’année suivante. Autant savoir, avant l’accrochage, ce que couvre vraiment son contrat d’assurance.